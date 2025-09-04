Solapur News:'मगळवेढा नगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेवर शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षाची तक्रार'; प्रभाग रचना दुरुस्तीची मागणी

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: 2025 मध्ये होणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी 2022 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केलेली प्रभाग रचना पुन्हा नगरपालिकेने प्रास्तावित केली आहे. सदर प्रभाग रचना रद्द करून ती शासन निर्देशाप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करुन ही प्रभाग रचना दुरुस्त करण्यात यावी, अशी तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष चंद्रशेखर कोंडूभैरी व शिवसेनेचे शहराध्यक्ष प्रतीक किल्लेदार यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करत या प्रभाग रचनेवर हरकत नोंदवली..Solapur Murder Case :'पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढलेल्या व्यक्तीचा दोघांच्या मारहाणीत मृत्यू'; साेलापूर शहरातील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढला अन्...या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक कार्यक्रमांतर्गत २०२२ साली जो प्रारूप प्रभाग रचना पाठविली होती. तिच प्रारूप प्रभाग रचना २०२५ ला तशीच सादर केली आहे. ती नियमानुसार व निकषानुसार चुकीची होती म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना त्यामध्ये दुरूस्ती केली, यावर दिलेल्या हरकतीमध्ये १) प्रभाग क्र. २ सुरू होणे आधी EB-६ प्रभाग क्र. ३ ला जोडलेमुळे प्रभाग क्र. ३ हा प्रारूप प्रभागात प्रभाग क्र.२ च्या आधी सुरू केला आहे ते चुकीचे असून त्यामध्ये दुरूस्ती करावी ही विनंती. EB-६ हा प्रभाग क. २ ला जोडला असता प्रभागाचा अनुक्रम व्यवस्थित होईल.प्रभाग क्र. ७ ची लोकसंख्या ही १९५४ झाली आहे. ती प्रभागाच्या निकषानुसार कमीत कमी लोकसंख्येपेक्षा कमी आहे. लोकसंख्या कमी व जास्त ही शेवटच्या प्रभागातच झाले पाहिजेत, हा निकष निवडणूक आयोगाला आहे. .प्रभाग रचना करीत असताना सदरची मुख्याधिकारी यांनी प्रसिध्द केलेली प्रभाग रचना उत्तरेकडून ईशान्यकडून पूर्व व तिथुन पश्चिमेकडे न जाता चुकीच्या पध्दतीने प्रभाग क्र. १, प्रभाग २, प्रभाग ३, प्रभाग ४ च्या हद्दी केलेल्या आहेत त्या चुकीची आहेत व त्या निकषाप्रमाणे नाहीत. नागरिकाच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या भागात कमी लोकसंख्या असलेल्या मागास प्रवर्गातील लोकांना न्याय मिळणेकरिता उत्तरत्या क्रमाने लोकसंख्या असलेली प्रभाग मागास प्रवार्गासाठी राखीव ठेवण्यात येतील परंतु असे न करता मुख्याधिकारी यांनी मागासप्रवर्गाची कमी लोकसंख्या असलेला भाग हा आत्तापर्यंत राखीव असलेल्या प्रभागास जोडल्याने त्या आदेशाची पायमल्ली केलेली आहे. सदरचे आता राखीव होणारे प्रभाग जुन्याच राखीव प्रभागाना चुकीच्या पध्दतीने जोडून जिल्हाधिकारी व राज्य निवडणुक आयोगाची सरळ सरळ फसवणुक केली. .त्यामुळे सदरच्या मागास प्रवर्गाची पुर्नरचना प्रारूप रचनामध्ये प्रभाग क्र. ३ ला जोडलेला EB-६ प्रभाग क्र. २ हा जोडला पाहिजे कारण तो वर नमूद केलेप्रमाणे दुरूस्ती करावी. सदरचे प्रभाग करीत असताना मुख्याधिकारी यांनी प्रभाग हे भौगोलिक दृष्टया स्वरुपाचे न करता ते निमुळते, लांबलचक, मुख्य रस्ते ओलांडून व पुर्वीच्या सन २०११ च्या प्रभाग रचनेच्या व जनगणनेनुसार न करता मुख्याधिकारी यांच्या मनमानी कारभार करण्याच्या सवयीप्रमाणे त्यांनी निकषात न बसविता केले आहेत.प्रभाग रचना करीत असताना लोकसंख्येच्या आधारावरती प्रभाग रचना होणे अभिप्रेत असताना व त्यांच्या निकषानुसार करणे हे जनतेच्या हिताचे असताना सुध्दा मुख्याधिकारी यांनी प्रभाग क्र. ७ ची लोकसंख्या नियमापेक्षा कमी ठेवलेली आहे. ती कमी करणे हे कायदयाच्या निकषात बसत नाही. संख्या कमी पडत असेल किवा जादा होत असेल ती शेवटच्या प्रभागात घेणे गरजेचे आहे. प्रभाग क्र. २ मध्ये 2021 संख्येचा प्रभाग केलेला आहे त्यामध्ये ईबी 20 हा भौगोलिक व लगतचा असून तो प्रभाग 2 मध्ये अधिक केला तरी कमाल लोकसंख्येच्या पुढे जात नाही परंतु हेतुपरस्पर हा ईबी 20 हा प्रभाग 2 मध्ये न जोडता प्रभाग क्र. 5 मध्ये जोडला आहे, व त्या प्रभाग क्र. 5 ची लांबी यामुळे 1 किमीच्या पुढे जात आहे..Sangamner Tribal Protest :'संगमनेर तालुक्यात घरकुलांसाठी आदिवासींचा मोर्चा'; ग्रामसेवकाची बदली, पाण्यासह विविध मागण्यांसाठी ग्रामस्थ संतप्त .निवडणुक आयोगाच्या प्रभाग रचना करण्याच्या सुचना पत्रामधील क्र. 5 च्या मुद्यांस धरुन जुने वॉर्ड 4 प्रभागात विभाजन केले आहेत. त्यामुळे चक्रानुक्रमे आरक्षण फिरवताना एकही जुने आरक्षण विचारात घेता येऊ नये असे हेतुपरस्पर केले. मागासवर्गीय समाज हा बहुल भाग हा शहरात तीन ते चार ठिकाणी आहे. गेली वर्षानुवर्षे तो भाग एकत्र नव्हता परंतु सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता दुसरे प्रभाग आरक्षीत होतील या काळजीने जे मागासवर्गीय भाग कधीच एकमेकांता जोडले नव्हते ते हेतुपरस्पर जोडले. सध्या शहरातील प्रभाग रचनेवर 42 पेक्षा अधिक हरकती आल्या असून नगरपालिकेचे अधिकारी याबाबत नागरिकांना व हरकतीबाबत योग्य माहिती व सहकार्य करत नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. या संदर्भात नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याची संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.