Solapur News: 'संपर्कप्रमुख कोकिळांवर धावून गेले शिवसैनिक'; साेलापुरातील शिवसेना (उबाठा) बैठकीत राडा, नेमकं काय घडलं..

Political Turmoil in Solapur: संपर्कप्रमुख अनिल कोकीळ यांना ‘गद्दारांवर कारवाई कधी करणार?’ असा थेट जाब विचारत संतप्त शिवसैनिक धावून गेल्याने एकच खळबळ उडाली. ‘कारवाई करणार नसाल, तर पक्षाचे कामकाज बंद ठेवू’, असा निर्वाणीचा इशाराही शिवसैनिकांनी यावेळी दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सोलापूरमधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शहर उत्तर व मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या आढावा बैठकीत सोमवारी मोठा ‘राडा’ झाला. संपर्कप्रमुख अनिल कोकीळ यांना ‘गद्दारांवर कारवाई कधी करणार?’ असा थेट जाब विचारत संतप्त शिवसैनिक धावून गेल्याने एकच खळबळ उडाली. ‘कारवाई करणार नसाल, तर पक्षाचे कामकाज बंद ठेवू’, असा निर्वाणीचा इशाराही शिवसैनिकांनी यावेळी दिला.

