Barshi News:'सासुरेत विवाहितेने गळफास घेऊन जीवन संपवले'; बार्शी तालुक्यात उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं..

वैराग: सासुरे (ता. बार्शी) येथील राहत्या माळवदाच्या घरामध्ये सराला दोरीने गळफास घेऊन ३६ वर्षीय विवाहितेने आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी (ता. १३) दुपारी घडली. तस्लिम आदिल सय्यद असे मृत महिलेचे नाव असून, तिने कोणत्या कारणावरून आत्महत्या केली, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

तस्लिम यांचे पती आदिल सय्यद हे प्राथमिक शिक्षक आहेत. तस्लिम या सासुरे येथील घरी राहत होत्या. त्यांनी दीर युनूस सय्यद यांना मुलगी आलिया हीस शाळेत सोडून येण्यास सांगितले. त्यानंतर दिराने पुतणीला शाळेत सोडले आणि सासुरे गावी परतले. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सासुरे येथून पुतणीला आणण्यासाठी शाळेत गेले.

तिला घेऊन पुन्हा घरी आल्यानंतर भावजय तस्लिम दिसून आली नाही, त्यामुळे त्यांनी शोधाशोध केली असता, तस्लिम या आतील घरामध्ये माळवदाच्या सराला दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे दिसून आले. त्यांनी तत्काळ ही घटना वैराग पोलिसांना कळवली.

त्यानंतर वैराग पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कुंदन गावडे, उपनिरीक्षक प्रतापसिंह जाधव, पोलिस कॉन्स्टेबल प्रदीप चव्हाण, आकाश पवार, पोलिस पाटील शीतल करंडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. तस्लिम यांच्या पश्चात पती, अकरावीत शिकणारा एक मुलगा आणि बी.एस्सी.त करणारी मुलगी अशी दोन अपत्ये आहेत.