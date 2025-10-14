सोलापूर

Barshi News:'सासुरेत विवाहितेने गळफास घेऊन जीवन संपवले'; बार्शी तालुक्यात उडाली खळबळ; नेमकं काय घडलं..

Tragedy in Barshi: तस्लिम यांचे पती आदिल सय्यद हे प्राथमिक शिक्षक आहेत. तस्लिम या सासुरे येथील घरी राहत होत्या. त्यांनी दीर युनूस सय्यद यांना मुलगी आलिया हीस शाळेत सोडून येण्यास सांगितले. त्यानंतर दिराने पुतणीला शाळेत सोडले आणि सासुरे गावी परतले.
A married woman from Barshi taluka was found hanging at her in-laws’ home, causing shock in the locality; police have begun investigation.

A married woman from Barshi taluka was found hanging at her in-laws’ home, causing shock in the locality; police have begun investigation.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वैराग: सासुरे (ता. बार्शी) येथील राहत्या माळवदाच्या घरामध्ये सराला दोरीने गळफास घेऊन ३६ वर्षीय विवाहितेने आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी (ता. १३) दुपारी घडली. तस्लिम आदिल सय्यद असे मृत महिलेचे नाव असून, तिने कोणत्या कारणावरून आत्महत्या केली, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

Loading content, please wait...
death
endlife
barshi
district
Death suspicious
police investigation
Married Women
Woman
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com