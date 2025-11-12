सोलापूर

दुर्दैवी घटना! 'मंगळवेढा तालुक्यात हृदयविकाराने तरुणाचा मृत्यू'; वाघ्या मुरळीचा कार्यक्रम अन् खुर्चीवरून कोसळला..

Tragic Incident in Mangalvedha: ३० वर्षीय तरुणाला ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने खुर्चीवरून कोसळून उपचारापूर्वी मृत्यू झाल्याची घटना तालुक्यातील कचरेवाडी येथे घडली. अजित कोंडिबा अनुसे (वय ३0 रा. कचरेवाडी) असे मृत झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.
Mangalvedha Taluka: A young man tragically died of a heart attack during a Waghyamurli cultural program.

Mangalvedha Taluka: A young man tragically died of a heart attack during a Waghyamurli cultural program.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगळवेढा : घराशेजारी खुर्चीत बसून वाघ्या मुरळीचा कार्यक्रम पहात असताना ३० वर्षीय तरुणाला ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने खुर्चीवरून कोसळून उपचारापूर्वी मृत्यू झाल्याची घटना तालुक्यातील कचरेवाडी येथे घडली. अजित कोंडिबा अनुसे (वय ३0 रा. कचरेवाडी) असे मृत झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
death
heart attack
district
Young Man
Cultural heritage
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com