Solapur Crime: कंत्राटी शिक्षकाने केला सासऱ्याचा खून; धारदार चाकूने गळ्यावर वार; स्वत:ही आत्महत्येचा प्रयत्न, काय घडलं!

Domestic Dispute murder case latest update: कौटुंबिक वादातून जावयाचा सासऱ्यावर हल्ला; स्वत:च्या जीवावरही उठला
Family Feud Ends in Bloodshed: Contract Teacher Arrested After Fatal Knife Attack

Family Feud Ends in Bloodshed: Contract Teacher Arrested After Fatal Knife Attack

सोलापूर : कौटुंबिक वादातून जावई सादिक दफेदार (रा. पानमंगळूर, ता. अक्कलकोट) याने मंगळवारी (ता. २४) सकाळी सासरे सिकंदर शेख (वय ६२, रा. इंगळगी, ता. दक्षिण सोलापूर) यांच्या गळ्यावर धारदार चाकूने वार करून खून केला. त्यानंतर स्वत:च्या गळ्यावर देखील वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी जखमी सादिक दफेदारविरुद्ध वळसंग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

