Solapur Crime: कंत्राटी शिक्षकाने केला सासऱ्याचा खून; धारदार चाकूने गळ्यावर वार; स्वत:ही आत्महत्येचा प्रयत्न, काय घडलं!

सोलापूर : कौटुंबिक वादातून जावई सादिक दफेदार (रा. पानमंगळूर, ता. अक्कलकोट) याने मंगळवारी (ता. २४) सकाळी सासरे सिकंदर शेख (वय ६२, रा. इंगळगी, ता. दक्षिण सोलापूर) यांच्या गळ्यावर धारदार चाकूने वार करून खून केला. त्यानंतर स्वत:च्या गळ्यावर देखील वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी जखमी सादिक दफेदारविरुद्ध वळसंग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.अक्कलकोट तालुक्यातील पानमंगळूर येथील सादिक दफेदार हा एका उर्दू शाळेवर कंत्राटी शिक्षक म्हणून काम करतो. तीन महिन्यांपूर्वी सततच्या वादातून त्याच्या पोलिस पत्नीने त्याला तलाक दिला होता. सादिकचा सासरच्यांसोबत सतत वाद होत होते. सादिक व त्याच्या पत्नीचा घटस्फोट होऊन देखील मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास सादिक हा पत्नीच्या वडिलांकडे गेला होता. शेतात असलेल्या सासऱ्यासोबत त्याचा वाद झाला आणि सादिकने सोबत आणलेल्या चाकूने सासरे सिकंदर शेख यांच्या गळ्यावर वार केले. काही क्षणात सिकंदर शेख रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. त्यानंतर सादिकने स्वत:च्या गळ्यावर वार करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. घटनेची माहिती मिळताच वळसंग पोलिस ठाण्याचे प्रभारी सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल डोंगरे इंगळगीला गेले. जखमी सादिकला उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल केले आहे. त्याच्याविरुद्ध वळसंग पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. डोंगरे तपास करीत आहेत.शेजारच्यांना जवळ येऊ दिले नाही अन्...सिकंदर शेख हे मंगळवारी सकाळी शेतातील उसाला पाणी द्यायला गेले होते. सिकंदर घरी नसल्याने सादिक त्यांच्या शेतात गेला. त्याठिकाणी दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. त्यावेळी शेजारील शेतकरी त्याठिकाणी आले. त्याने कोणालाही जवळ येऊ दिले नाही. तेवढ्यात त्याने खिशातील चाकू काढून सिकंदर यांच्या गळ्यावर वार केला. त्यानंतर स्वत:च्या गळ्यावरही वार केला. शेजारच्यांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली, असे गावकऱ्यांनी सांगितले.