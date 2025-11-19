संतापजनक ! 'सोसायटीच्या ६३ वर्षीय वॉचमनचं अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील कृत्य', ऑफिसमधली लाइट सुरू करायला बोलावलं अन्...

सोलापूर : जुळे सोलापुरातील एका गृहनिर्माण सोसायटीतील वॉचमननेच तेथील अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील कृत्य केले आहे. तेथील पालकांनी त्याला पकडून पोलिस ठाण्यात आणले. विजापूर नाका पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. आता तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. राजू शंकरराव रंगदळ (वय ६३) असे त्या संशयिताचे नाव आहे..रविवारी (ता. १६) शाळेला सुटी असल्याने हौसिंग सोसायटीतील मैदानावर मुली खेळत होत्या. वॉचमन राजूने एका अल्पवयीन मुलीला त्याच्या ऑफिसमधील लाइट सुरु करायला सांगितले. ती मुलगी तेथे गेल्यावर वॉचमन राजूही लगेच तेथे पोचला. त्याने तिला जवळ घेऊन अश्लील कृत्य केले. घाबरलेली अल्पवयीन मुलगी तेथून पळत घरी गेली. घाबरलेल्या मुलीला आईने विश्वासात घेऊन विचारल्यावर ही बाब समोर आली. त्यानंतर पालकांनी मिळून राजूला पोलिस ठाण्यात आणले.. दरम्यान, त्या खोलीतील हालचाल सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दिसत नसल्याची संधी साधून त्याने हे कृत्य केले. पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयात नेले. न्यायालयाने त्याला एक दिवसाची पोलिस कोठडी ठोठावली होती, आता तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. पोलिस उपनिरीक्षक अशोक तरंगे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.