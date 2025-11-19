सोलापूर

संतापजनक ! 'सोसायटीच्या ६३ वर्षीय वॉचमनचं अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील कृत्य', ऑफिसमधली लाइट सुरू करायला बोलावलं अन्...

Housing Society Horror : रविवारी (ता. १६) शाळेला सुटी असल्याने हौसिंग सोसायटीतील मैदानावर मुली खेळत होत्या. वॉचमन राजूने एका अल्पवयीन मुलीला त्याच्या ऑफिसमधील लाइट सुरु करायला सांगितले. ती मुलगी तेथे गेल्यावर वॉचमन राजूही लगेच तेथे पोचला. त्याने तिला जवळ घेऊन अश्लील कृत्य केले.
Safety Breach in Society: Minor Girl Targeted by 63-Year-Old Watchman Inside Office Premises

Safety Breach in Society: Minor Girl Targeted by 63-Year-Old Watchman Inside Office Premises

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : जुळे सोलापुरातील एका गृहनिर्माण सोसायटीतील वॉचमननेच तेथील अल्पवयीन मुलीसोबत अश्लील कृत्य केले आहे. तेथील पालकांनी त्याला पकडून पोलिस ठाण्यात आणले. विजापूर नाका पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. आता तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. राजू शंकरराव रंगदळ (वय ६३) असे त्या संशयिताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
crime
district
society
Arrest
POCSO Act
Child protection
Solapur
minor girl victim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com