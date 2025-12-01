सोलापूर

संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्‍हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्..

Mangalvedha crime: मंगळवेढ्यात दोन बहिणींना लक्ष्य करत चौघांनी अश्लील कृत्य केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून परिसरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दोघी बहिणी घराच्या मागील बाजूस काही कामासाठी गेल्या असताना आरोपींनी अचानक त्यांच्यासमोर अश्लील हावभाव आणि आक्षेपार्ह वर्तन केले.
Mangalvedha Police Station – where the FIR was filed after the obscene act incident involving two sisters.

मंगळवेढा: घरामागे मोकळ्या जागेत १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी व तिची लहान बहिण लघुशंकेसाठी गेली होती. यावेळी तिच्याकडे चौघांनी मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करून शिवीगाळ केली. त्यानंतर पीडिता घरी समजाविण्यास गेली असता तिला लोखंडी गजाने बेदम मारहाण केली. याप्रकरणी सम्राट भिवाजी लंगडे, भिवाजी शंकर लंगडे, रुक्मिणी भिवाजी लंगडे, शंकर नाना लंगडे या चौघांविरुद्ध मंगळवेढा पोलिसात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

