धक्कादायक घटना! 'आईने संपवली जीवनयात्रा'; त्रासाला कंटाळून उचल टाेकाचं पाऊल; मुलीची फिर्याद, नेमकं काय कारण?

सोलापूर : ब्यूटी पार्लरच्या सहाय्याने कुटुंबाला हातभार लावणाऱ्या पत्नीचा सतत छळ करणाऱ्या पतीला वैतागून विवाहितेने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी (ता. ६) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास विजापूर रोडवरील मैत्री हॉटेलजवळील अनंता डेव्हलपर्स येथे घडली आहे. वडिलांच्या त्रासाला कंटाळून आईने टोकाचे पाऊल उचलल्याची फिर्याद मुलीने विजापूर नाका पोलिसांत दिली आहे..उज्ज्वला यांचा विवाह सुनील बळीराम लोंढे याच्यासोबत झाला होता. विवाहानंतर त्यांना एक मुलगा, एक मुलगी झाली आणि दोघांचाही संसार सुखाने सुरू होता. कुटुंबाला मदत म्हणून उज्ज्वला यांनी ब्युटी पार्लर सुरू केले होते. त्यासाठी त्यांनी १० ते १२ लाख रुपयांचा खर्च केला होता. पार्लरसाठी झालेला खर्च माहेरहून आण म्हणून तो मारहाण करीत होता. त्याच्या सततच्या शारीरिक व मानसिक त्रासाला उज्ज्वला कंटाळल्या होत्या..रविवारी (ता. ५) रात्री देखील त्यांच्यात भांडणे झाली होती. पती सुनीलने पत्नीला शिवीगाळ करून मारहाण केली होती. रात्रीचे साडेअकरा, बारा वाजल्याने दोन्ही मुले त्यांच्या खोलीत गेली. या दरम्यान पतीच्या सततच्या त्रासाला वैतागलेल्या उज्ज्वला त्यांच्या खोलीत गेल्या आणि आतून कडी लावून घेतली. मुलांनी दरवाजा उघडेपर्यंत उज्ज्वला यांनी पंख्याला ओढणीने गळफास घेऊन जगाचा निरोप घेतला होता. माहिती मिळताच विजापूर नाका पोलिस घटनास्थळी पोचले..संशयित पती अटकेतपत्नीचा छळ करून तिला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सुनील बळीराम लोंढे (वय ४०) याला विजापूर नाका पोलिसांनी लगेचच अटक केली. मुलगी किरण लोंढे (२१) हिने वडिलांविरुद्ध फिर्याद दिली असून त्यांच्या छळाला कंटाळूनच आईने आत्महत्या केल्याचे पोलिसांना सांगितले. संशयित आरोपी सुनील यास उद्या (मंगळवारी) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक न्यामणे तपास करीत आहेत.