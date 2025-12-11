सोलापूर

धक्कादायक घटना! 'साेलापुरात आमच्या ग्रुपमध्ये सहभागी हो म्हणून सपासप वार'; १८ जणांपैकी तिघांना अटक, काय घडलं ?

सोलापूर : येथील राहुल गांधी झोपडपट्टीतील सुफियान आत्तार या तरुणाला इन्स्टाग्रामवरील आमच्या ग्रुपमध्ये सहभागी हो म्हणून १८ जणांनी मारहाण केली. या मारहाणीत एकाने सुफियानच्या कपाळावर व हातावर चाकूने वार केले. त्याच्या फिर्यादीवरून १८ जणांविरुद्ध जेलरोड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून त्यातील तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

