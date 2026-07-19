Solapur Crime: २८ लाखांच्या सोन्याच्या फसवणुकीत धक्कादायक ट्विस्ट! बनावासाठी वापरलेली पोलिसांची गाडी खरी; सहायक फौजदार अटकेत

सोलापूर : बाजारभावापेक्षा कमी दराने सोने देण्याच्या बहाण्याने सांगलीतील एका शेतकऱ्याची २८ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपींनी बनावासाठी वापरलेली पोलिसांची गाडी खरी असल्याचे समोर आले आहे. ती गाडी सहायक फौजदार अतुल न्यामणे याने आणल्याची कबुली आरोपींनी दिल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.खानापूर तालुक्यातील बलवडी येथील रहिवासी व शेती व्यवसाय करणारे अमर सुनील तुपे (वय ३०) यांच्या फिर्यादीनुसार, जानेवारी २०२६ ते २ एप्रिल २०२६ या कालावधीत आरोपींनी संगनमत करून बाजारभावापेक्षा प्रति तोळा पाच हजार रुपये कमी दराने बिलासह सोने देण्याचे आमिष दाखविले. या आमिषाला बळी पडून तुपे यांनी यूपीआयद्वारे सहा लाख रुपये आणि २ एप्रिल रोजी सोलापूर रेल्वे स्थानकाच्या मागील प्रवेशद्वारासमोरील रस्त्यावर २२ लाख रुपये रोख, असे एकूण २८ लाख रुपये आरोपींच्या स्वाधीन केले. .मात्र, त्याचवेळी पोलिसांची गाडी आली आणि संशयितांना घेऊन गेल्याचा बनाव आरोपींनी रचला. त्यानंतर सोने अथवा पैसे परत न करता फसवणूक केल्याप्रकरणी सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर शहर गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मोरे यांनी अवंतीनगर येथून मुख्य आरोपी लखन रामचंद्र ठोंबरे (वय ३४, रा. विटा, जि. सांगली) याला ताब्यात घेतले. त्याच्या चौकशीत नवीन माहिती समोर आली..लखन ठोंबरे याने हा गुन्हा विश्व हॉटेलसमोरील हरी मोहन केकडे (वय ५०, रा. वैराग, ता. बार्शी) आणि सलगर वस्ती पोलिस ठाण्यातील सहायक फौजदार अतुल सिद्रामप्पा न्यामणे (वय ५५, रा. ७१५, उत्तर कसबा, सोलापूर) यांच्या मदतीने केल्याची कबुली दिली. फिर्यादीत नमूद केलेल्या दोन तोतया पोलिसांपैकी एक स्वतः सहायक फौजदार अतुल न्यामणे हाच असल्याचे तपासात समोर आले. .गुन्हे शाखेने कारवाई करून मुख्य आरोपी लखन ठोंबरे, मध्यस्थ हरी मोहन केकडे आणि सहायक फौजदार अतुल न्यामणे या तिघांना शनिवारी (ता. १८) अटक केली. फसवणुकीतील २८ लाखांची रक्कम जप्त करणे तसेच फरार आरोपी रितेश कांबळे व एका महिलेचा शोध घेण्यासाठी गुन्हे शाखेने आरोपींना मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एस. शिंदे यांच्या न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने तिघांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. आरोपींतर्फे ॲड. प्रशांत नवगिरे, ॲड. अभिजित इटकर आणि ॲड. प्रणव उपाध्ये हे काम पाहत आहेत..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rलखन ठोंबरेवर गंभीर गुन्हे मुख्य आरोपी लखन ठोंबरे याच्याविरुद्ध सांगली जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये विटा पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न, आर्म्स ॲक्टअंतर्गत गुन्हा, कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा तसेच विटा पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.