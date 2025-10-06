Sinai River flood: 'सीना नदीवरील पूल चौथ्यांदा पाण्याखाली'; माढा तालुक्यात पुन्हा पाऊस, शेतकरी व ग्रामस्थ त्रस्त

-किरण चव्हाणमाढा: माढा तालुक्यातील माढा - वैराग रस्त्यावरील केवड येथील सीना नदीवरील पूल पुराच्या पाण्यामुळे चौथ्यांदा पाण्याखाली गेला असून हा पूल २० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पाण्याखाली राहिला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे या अगोदरच हा पूल तीन वेळा पाण्याखाली गेला होता. रविवारी रात्री माढा, बार्शी या सीना नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाला. शिवाय सीना कोळेगाव धरणातून सोडलेले पाणी, बेंद ओढ्याला आलेले पाणी, यामुळे माढा - वैराग रस्त्यावरील केवड येथील हा पूल पुन्हा पाण्याखाली गेला. यामुळे माढा - वैराग वाहतूक बंद राहील. .नुकताच पूर ओसरला होता व शेतकऱ्यांच्या शेतातील पाणीही कमी झाले होते. मात्र आता चौथ्यांदा पुन्हा पूर आल्याने नदीकाठची शेती पुन्हा पाण्याखाली गेलेली आहे. सततच्या पुरामुळे या भागातील ग्रामस्थ शेतकरी वर्ग हा धास्तावलेला आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार. दारफळ येथील सीना नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा आहे त्यावरील रस्ताही पाण्याखाली गेलेला आहे त्यामुळे दारफळ येथील बरड वस्तीचा संपर्क तुटलेला आहे. माढा बार्शी या मार्गावरील वडशिंगे रेल्वे गेटनजीक असलेल्या बेंद ओढ्यालाही मोठ्या प्रमाणावर पाणी आलेले आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या पावसामुळे माढा तालुक्यातील जनजीवन विस्कळीत झालेले आहे. महापुराने त्रस्त झालेल्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या त्रासात भर पडलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.