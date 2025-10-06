सोलापूर

Sinai River flood: 'सीना नदीवरील पूल चौथ्यांदा पाण्याखाली'; माढा तालुक्यात पुन्हा पाऊस, शेतकरी व ग्रामस्थ त्रस्त

Continuous Rain in Madha: दारफळ येथील सीना नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा आहे त्यावरील रस्ताही पाण्याखाली गेलेला आहे त्यामुळे दारफळ येथील बरड वस्तीचा संपर्क तुटलेला आहे. माढा बार्शी या मार्गावरील वडशिंगे रेल्वे गेटनजीक असलेल्या बेंद ओढ्यालाही मोठ्या प्रमाणावर पाणी आलेले आहे.
Flood-Like Situation Returns in Madha as Sina Bridge Sinks Again

सकाळ डिजिटल टीम
-किरण चव्हाण

माढा: माढा तालुक्यातील माढा - वैराग रस्त्यावरील केवड येथील सीना नदीवरील पूल पुराच्या पाण्यामुळे चौथ्यांदा पाण्याखाली गेला असून हा पूल २० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पाण्याखाली राहिला आहे.

