Sinai River: 'सीना नदीच्या काठावरील अनेकांचे स्थलांतर;' मोहोळ शहरातील युवक मदतीसाठी सरसावले

मोहोळ: सीना नदीच्या पाण्याने संकट ओढावलेल्या मोहोळ तालुक्यातील विविध गावातील स्थलांतरित केलेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी व त्यांच्या जेवणाची व पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी मोहोळ येथील शिवाजी चौकात सामाजिक काम करणारे विविध जाती-धर्मातील युवक सरसावले आहेत. त्यांनी समाज माध्यमावर मदतीचे आवाहन करताच बघता बघता सुमारे पाच टमटम खाद्यपदार्थ संकलित झाले. ते पदार्थ संकटग्रस्त नागरिकांपर्यंत पोचही झाले आहे. यामुळे संकटग्रस्त नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..मोहोळ शहरातील डॉ. प्रमोद पाटील, अॅड. श्रीरंग लाळे, सोमनाथ पवार, शाहू देशमुख, सत्यवान देशमुख, वैभव गायकवाड, प्रथमेश गायकवाड, विजय गायकवाड यांच्यासह अन्य युवकांनी मंगळवारी सायंकाळपासून मदतीचे आवाहन केले होते. त्यावेळी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मदतीच्या वस्तू येण्यास सुरुवात झाली. त्यात फरसाण, चटणी भाकरी, उपवासाचे साहित्य, बिस्किटे, पाणी बाटल्या यासह अन्य खाद्य पदार्थाचे पाच टमटम भरले..मोहोळ- नरखेड रस्त्यावरील एका मंगल कार्यालयात मलिकपेठ व घाटणे या गावांच्या नागरिकांचे स्थलांतर केले आहे. त्यांना जमा झालेले खाद्यपदार्थ पोच केले. वडवळ येथील अन्नछत्रातही मदतीच्या वस्तू दिल्या आहेत. नांदगाव व रामहिंगणीचा संपर्क तुटला आहे. त्या ठिकाणी फक्त पाऊल वाटेने जाता येते. त्यासाठी अन्नपदार्थ गोटेवाडीच्या सरपंचांच्या गाडीत दिल्या असून त्या गावांना त्या पोच करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली आहे. .आष्टे येथील जिल्हा परिषद शाळेत काही नागरिकांचे स्थलांतर केले आहे. त्या ठिकाणी ता. २४ रोजी सकाळी जमा झालेल्या वस्तू पाठविल्या आहेत. बारा वाजेपर्यंत जसजसे रस्ते मोकळे होतील, तशीतशी मदत त्या गावापर्यंत पोच करणार असल्याचे अॅड. लाळे यांनी सांगितले.