सोलापूर

Solapur Rain Update: 'सीना नदीच्या पुराचे पाणी ओसरण्यास सुरवात'; घरे, पिके अद्याप पाण्यात; पूरग्रस्त तात्पुरत्या निवाऱ्यातच

Floodwaters Start Receding in Sina River: सीना नदीच्या पाण्याच्या पातळीत घट झाल्यामुळे गुरुवारी पूरग्रस्त भागाला काही अंशी दिलासा मिळाला. पाकणी, शिवणी, तिऱ्हे, बेलाटी, तेलगाव या नदीकाठावरील गावांसह डोणगाव या नदीपासून चार किलोमीटर दूर असलेल्या गावालाही पुराचा मोठा फटका बसला आहे.
"Flooded homes and fields in Sina River area as water begins to recede; residents stay in temporary shelters."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर : तालुक्यात सीना नदीच्या पुराच्या पाण्याची पातळी गुरुवारी (ता. २५) कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. मात्र, अद्यापही घरे व शेती पाण्याखालीच आहे. यामुळे पूरग्रस्तांचा मुक्काम तात्पुरत्या निवारा केंद्रामध्येच आहे. या पुराचा तालुक्यातील नदीकाठावरील पाच गावांसह नंदूर व डोणगाव या चार किलोमीटर लांब असणाऱ्या गावांनाही फटका बसला आहे.

