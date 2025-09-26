Solapur Rain Update: 'सीना नदीच्या पुराचे पाणी ओसरण्यास सुरवात'; घरे, पिके अद्याप पाण्यात; पूरग्रस्त तात्पुरत्या निवाऱ्यातच

उ. सोलापूर : तालुक्यात सीना नदीच्या पुराच्या पाण्याची पातळी गुरुवारी (ता. २५) कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. मात्र, अद्यापही घरे व शेती पाण्याखालीच आहे. यामुळे पूरग्रस्तांचा मुक्काम तात्पुरत्या निवारा केंद्रामध्येच आहे. या पुराचा तालुक्यातील नदीकाठावरील पाच गावांसह नंदूर व डोणगाव या चार किलोमीटर लांब असणाऱ्या गावांनाही फटका बसला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सीना नदीच्या पाण्याच्या पातळीत घट झाल्यामुळे गुरुवारी पूरग्रस्त भागाला काही अंशी दिलासा मिळाला. पाकणी, शिवणी, तिऱ्हे, बेलाटी, तेलगाव या नदीकाठावरील गावांसह डोणगाव या नदीपासून चार किलोमीटर दूर असलेल्या गावालाही पुराचा मोठा फटका बसला आहे. गुरुवारी डोणगावमधील पाण्याची पातळी कमी झाली; मात्र बहुतांश घरांमध्ये अद्याप पाणी आहे. या परिसरातील काही फळबागा पाण्याखाली गेल्या आहेत. .तेलगावमध्ये पाण्याची पातळी कमी झाली असली तरी, अद्याप घरे पाण्याखालीच आहेत. तिऱ्हे परिसरात नदीच्या पाण्याच्या पातळीत घट झाल्यामुळे बुधवारी रात्रीपासून सोलापूर- कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र गावातील जवळपास दोनशे घरांमध्ये अद्याप पुराचे पाणी आहे..शिवणी गावाला पुराच्या पाण्याचा पडलेला वेढा अद्याप तसाच आहे. या परिसरातील पाण्याची पातळी सात ते आठ फुटांनी कमी झाल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली. या गावातील काही घरांची पडझड झाल्याची माहिती समोर येत आहे. पाकणी गावात पुराच्या पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे गावाला जोडणारे रेल्वे रुळाखालील दोन्ही बोगदे रिकामे झाले आहेत. यामुळे गावाचा शहराशी संपर्क पूर्ववत झाला आहे..पशुपालकांचा मुक्काम रस्त्यावरचपूरग्रस्त भागातील पशुपालकांचे मोठे हाल सुरू आहे. बहुतांश पशुपालकांची जनावरे रस्त्यावर बांधली आहेत. साठवलेला चारा पाण्याखाली गेल्यामुळे जनावरांना चारा उपलब्ध करताना पशुपालकांचे मोठे हाल होत आहेत..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.दहा युवकांकडून गावातील पशुधनाचा सांभाळपुराच्या पाण्याने शिवणी गावाला वेढा आहे. मंगळवारपर्यंत गावामध्ये जवळपास अडीचशे ग्रामस्थ अडकून पडले होते. गावातील गोठ्यांमध्ये त्यांची जनावरे असल्यामुळे त्यांचा गाव सोडण्यासाठी नकार होता; मात्र प्रशासनाने त्यांना बाहेर काढले. यावेळी गावातील दहा तरुणांनी जनावरांच्या देखभालीसाठी गावातच राहण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या तीन दिवसांपासून हे युवक गावातच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.