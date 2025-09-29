सोलापूर

Sinai River flood: 'सीना नदीच्या महापुरात सगळा संसारच पुरात गेला'; शिवणीतील शेतकऱ्यांनी गमावली अर्ध्या आयुष्याची पुंजी

Sina River Floods Destroy Entire Livelihood in Shivni: गेल्या आठवडाभरापासून सीनापात्रात पुराचे थैमान सुरू आहे. पाणलोट क्षेत्रातील धरणातून विसर्ग सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने याबाबत धोक्याची सूचना दिली होती. पुराची भीषणता काठावरील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली नाही.
Floodwaters from the Sina River submerge fields and homes in Shivni, leaving farmers devastated.

सकाळ वृत्तसेवा
उ.सोलापूर : सीना नदीच्या महापुरामुळे काठावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कित्येक कुटुंबाचा संसारच या पुरात वाहून गेला. शिवणी येथील राजकुमार गुंड तर पाकणी येथील कमलाकर आवताडे या दोन्ही कुटुंबाचा अवघा संसारच पुरात वाहून गेल्याचे चित्र आहे. सीना नदीच्या पुराच्या पाण्याने शेतकऱ्यांची काय दयनीय अवस्था झाली याची ही दोन उदाहरणे.

