Karmala Rain Update: 'करमाळा तालुक्यात सीना नदीकाठील गावे पाण्याखाली'; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, मदत कार्याची अपेक्षा

-आण्णा काळेकरमाळा: करमाळा तालुक्यात सीना नदी काठावरील गावांमध्ये पाणी शिरले असून नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू झाले आहेत. सीना नदीवरील सर्वात उंच असलेला संगोबा बंधारा पूर्णपणे पाण्याखाली गेला असून या रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सन 1984 व 1990 यावेळी अशा पद्धतीने सीना नदीला मोठा पूर आला होता त्यानंतर पहिल्यांदाच इतके पाणी नदीला आले असल्याचे या भागातील नागरिक सांगत आहेत. प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांना तात्काळ मदत मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्याने शिना नदीला मोठा पूर आला आहे या पुरामुळे करमाळा तालुक्यातील खडकी आळजापूर बिटरगाव श्री तरडगाव पोटेगाव निलज या नदीकाठच्या गावांना त्याची इजा पोचली आहे..खडकी येथील खरात वस्ती सूळ वस्ती पूर्णपणे पाण्यात गेले असून शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. खडकी येथील बंधारा फुटला असल्याचा नागरिकांचा अंदाज आहे याशिवाय तरडगाव पोटेगाव बंधाऱ्याच्या बाजूचा सर्व भाग तुटून पडला असून शेतांमध्ये पाणी शिरला आहे. निलज गाव पूर्णपणे पाण्याखाली असून रात्री या भागातील तरुणांनी संपूर्ण गावातील लोकांना गावाबाहेर काढण्यासाठी मदत केली आहे. सोमवार ता. 15 रोजी सायंकाळी सहा वाजल्यापासून सीना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ होण्यास सुरुवात झाली असून सकाळी सात वाजले तरी या पाणी पातळीत वाढच होत असल्याचे दिसून येत आहे रात्री तहसीलदार शिल्पा ठोकडे पोलीस निरीक्षक रणजीत माने यांनी संगोबा येथे भेट देऊन नागरिकांना सतर्क राहण्याची सूचना केल्या आहेत..बाळेवाडी येथील उद्धव नलवडे ह्यांची वस्ती नदीपासून साधारण अर्धा किमी आहे , तिथपर्यंत पाणी आहे. बाळेवाडी गावात सीना नदीच्या पुराचे पाणी शिरले आहे. काही वस्त्या , ओढे पाण्याखाली आहेत. आणखी ही पाणी वाढत आहे. खडकी येथील खरात वस्ती बालेवाडी येथील नलवडे वस्ती, निलज, पोटेगाव तरडगाव बिटरगाव श्री या गावातील नदीकडच्या वस्त्या पाण्याखाली गेले असून पाण्या त सापडलेल्या माणसांची वजन वारांची सुटका करावी अशी मागणी होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संतोष वारे यांनी रात्री सीना नदी काठील गावांना भेटी देऊन लोकांना मदत केली..पक्षाच्या अधिवेशनासाठी मी नाशिकला आलो असलो तरी प्रशासनाला नागरिकांची काळजी घेण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी स्वतःच्या जीवाची काळजी घ्यावी. पुरात सापडलेल्या लोकांना मदत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याशी बोलणे झाले आहे.आमदार नारायण पाटील करमाळा.अहिल्यानगर जिल्ह्यातून सीना नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा फ्लो सुरू आहे याबाबत कालपासून नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या रात्री उशिरापर्यंत आम्ही नागरिकांच्या मदतीसाठी चीना नदी परिसरात उपस्थित होतो. शिल्पा ठोकडे, तहसीलदार करमाळा.Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.माझे संगोबा बंधाऱ्या जवळ आहे या नदीला पहिल्यांदाच मी एवढे पाणी पाहत असून अतिशय वाईट परिस्थिती आहे निलेश गावातील लोकांना बाहेर काढण्यासाठी आणि तरुणांनी प्रयत्न केले संपूर्ण गाव पाण्याखाली गेले आहे पाणी पातळीत वाढ होत असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे प्रशासनाचे हवे तेवढे सहकार्य नागरिकांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे.शशिकांत नरूटे, संगोबा ता करमाळा जि सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.