सोलापूर

Karmala Rain Update: 'करमाळा तालुक्यात सीना नदीकाठील गावे पाण्याखाली'; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, मदत कार्याची अपेक्षा

Sina River Floods Villages in Karmala Taluka: खडकी येथील बंधारा फुटला असल्याचा नागरिकांचा अंदाज आहे याशिवाय तरडगाव पोटेगाव बंधाऱ्याच्या बाजूचा सर्व भाग तुटून पडला असून शेतांमध्ये पाणी शिरला आहे. निलज गाव पूर्णपणे पाण्याखाली असून रात्री या भागातील तरुणांनी संपूर्ण गावातील लोकांना गावाबाहेर काढण्यासाठी मदत केली आहे.
Villages along Sina river in Karmala taluka submerged in floodwaters; locals await immediate relief and rescue.

सकाळ वृत्तसेवा
-आण्णा काळे

करमाळा: करमाळा तालुक्यात सीना नदी काठावरील गावांमध्ये पाणी शिरले असून नागरिकांचे प्रचंड हाल सुरू झाले आहेत. सीना नदीवरील सर्वात उंच असलेला संगोबा बंधारा पूर्णपणे पाण्याखाली गेला असून या रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली आहे.

