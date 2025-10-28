सोलापूर

Barshi Crime: 'श्रीपतपिंपरीमध्ये भरदिवसा घरफोडी'; सहा तोळ्यांच्या दागिन्यांसह १६ हजार लंपास

Shripatpimpiri Burglary: चोरट्याने तीन तोळ्याच्या दोन पाटल्या, दोन तोळ्याचे बदाम असलेले लॉकेट, पाच ग्रॅमचे लॉकेट, एक ग्रॅमची अंगठी, चार ग्रॅमच्या दोन रिंगा, पाच ग्रॅमचे झुबे, एक ग्रॅमची नथ असे ६ तोळ्याचे सोन्याचे दागिने, १६ हजार रुपये कपाटातून लंपास केले आहेत.
Barshi Crime

Barshi Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी: श्रीपतपिंपरी-बार्शी रस्त्यावर दोघे बंधू राहण्यास असून लग्न बार्शी येथे मामाच्या मुलीच्या विवाहानिमित्त दोघांचेही कुटुंब बार्शीत आले असताना, चोरट्यांनी बंद घराचा कडी-कोयंडा तोडून सहा तोळे सोन्याचे दागिने, १६ हजार रुपये रोख असा सात लाखांचा ऐवज लंपास केला असून, बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
robbery
district
Gold jewelry
Theft
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com