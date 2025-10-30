Solapur News: 'वनविहारात कृत्रिमरीत्या उबविली सापाची अंडी'; ७० दिवसानंतर या पिल्ल्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले

सोलापूर: येथील वनविभागात सापांची अंडी कृत्रिम पद्धतीनं उबवण्यात वनविभागास यश आले आहे. ७० दिवसानंतर या पिल्ल्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. वनविभागाचे रेस्क्यूअर प्रविण जेऊरे यांना अत्तार नगर परिसरात कंपाऊंड मध्ये साप असल्याची माहिती मिळाली. तेव्हा त्यांनी घटनास्थळी बारकाईने पाहणी केली तेव्हा सापासोबत त्याची अंडी आढळली. .Bribery Action:'नगरमध्ये महावितरणचा वायरमन लाचेच्या जाळ्यात'; सौर कृषिपंप सर्वेक्षणासाठी शेतकरी मेटाकुटीला अन्...एकूण १३ अंडी होती. जेऊरे यांनी तेरा अंड्यांना बरणीत सुरक्षितपणे ठेवले. त्यानंतर या अंड्यांना ७० दिवस कृत्रिम वातावरणात उबवले. त्यानंतर ही पिले जन्मास आली. त्यासाठी उपवसंरक्षक कुलराज सिंग, सहा. वनसंरक्षक अजित शिंदे, यांचे मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहितकुमार गांगर्डे, इरफान काझी वनपाल, अनिता शिंदे वनरक्षक आणि वनविभाग रेस्क्यूअर प्रविण जेऊरे, कृष्णा निरवणे, शिवराज चिवडशेट्टी, देवराज मुडगी यांनी काम केले..तस्कर बिनविषारी साप आहे. इंग्रजीत याला ट्रिकेट (Trinket) म्हणतात. अतिशय शांत स्वभावाचा हा साप आहे. तस्करचा मराठीत अर्थ तस्करी अथवा चोरी करणारा. हा साप शहरी भागात जास्त आढळतो..President Draupadi Murmu: तुम्हाला पाहून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला; राष्ट्रपती मुर्मूंकडून बागूल यांना बॅच प्रदान...काय पद्धत वापरलीवनविहारमध्ये एका मोठ्या बरणीत वाळू, कचखडी, पालापाचोळा, विटांचा चुरा, माती मिश्रण करून योग्य तापमान करून अंडी उबविण्यासाठी ठेवली. १४ ऑगस्ट रोजी ७० दिवसांनी तेरा अंड्यातून तस्कर जातीचे बिनविषारी सापाची पिल्ले बाहेर पडली. २७ ऑक्टोबर रोजी त्यांची निसर्गात मुक्तता करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.