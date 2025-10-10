Akkalkot News:'अक्कलकोट अन्नछत्र मंडळाकडून ५० लाखांचे धान्य किट प्रशासनाला सुपूर्द'; हिरकणी महिला संस्थेकडून पूरग्रस्त महिलांना साड्या..

अक्कलकोट: येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व न्यासाचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसाठी सुमारे ५० लाखांचे धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे ५ हजार किट वाटपासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.तसेच अन्नछत्र मंडळाची सहयोगी संस्था, हिरकणी महिला बहुउद्देशीय संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा अलकाताई जनमेजयराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सचिवा अर्पिताराजे अमोलराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सदर संस्थेच्यावतीने १ हजार पूरग्रस्त महिलांना साड्याही जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात आल्या. पाच हजार पैकी १ हजार धान्यकीट, २०० साड्या अक्कलकोट तालुक्यातील पूरग्रस्तांसाठी देण्यात आल्या. तहसीलदार विनायक मगर यांच्या उपस्थितीत हे किट व साड्या प्रशासनाला देण्यात आल्या. .याप्रसंगी ट्रकचे पूजन तहसीलदार विनायक मगर यांच्या हस्ते करण्यात आले. मुख्य पुरोहित अप्पू पुजारी, संजय कुलकर्णी यांच्या मंत्रपठणाने पूजन संपन्न झाले. याप्रसंगी नायब तहसीलदार संजय भंडारे, सचिव शामराव मोरे, विश्वस्त राजेंद्र लिंबीतोटे, मनोज निकम, सौरभ मोरे, अतिश पवार, प्रवीण घाटगे, वैभव मोरे, रोहन शिर्के, रुद्रय्या स्वामी, गोटू माने, महांतेश स्वामी आदी उपस्थित होते..जीवनावश्यक धान्य शिधाकिट सुमारे ५० लाखाचे अन्नछत्र मंडळ यांच्याकडून व न्यासाची सहयोगी संस्था, हिरकणी महिला बहुउद्देशीय संस्थेच्यावतीने पूरग्रस्त महिलांसाठी १ हजार साडी चोळीचे पूरग्रस्ताना वाटप करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपुर्द करण्यात आले आहे. यापैकी अक्कलकोट तालुक्याला १ हजार कीट व २०० (दोनशे) साड्या गरजूंना पोचविल्या जातील.- विनायक मगर, तहसीलदार, अक्कलकोट.पूरग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यासाठी अन्नछत्र मंडळ व न्यासाची सहयोगी संस्था असलेल्या हिरकणी या संस्थेकडून मदत नव्हे आमचे कर्तव्य म्हणून ५ हजार कीट व १ हजार साड्या जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्त करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १ हजार धान्य कीट २०० (दोनशे) साड्या अक्कलकोट तालुक्यातील पूरग्रस्तांसाठी देण्यात आल्या आहेत.- अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले, कार्यकारी अध्यक्ष, श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळ .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .निम्म्या पूरग्रस्तांना मदतसप्टेंबरमधील महापुरामुळे जिल्ह्यातील जवळपास १०८ गावांमध्ये पाणी शिरले होते. नदी काठावरील ११ हजार ८०५ कुटुंबाचा संसार पुरात वाहून गेला. या पूरग्रस्तांना यातून सावरण्यासाठी श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाकडून विविध धान्यांचे ५ हजार किट व हिरकणी संस्थेकरून १ हजार साड्या जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आल्या. बाधित संख्या पाहता अन्नछत्र मंडळाने निम्या बाधित कुटुंबांना मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.