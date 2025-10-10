सोलापूर

Akkalkot News:'अक्कलकोट अन्नछत्र मंडळाकडून ५० लाखांचे धान्य किट प्रशासनाला सुपूर्द'; हिरकणी महिला संस्थेकडून पूरग्रस्त महिलांना साड्या..

Social Support Amid Floods: पाच हजार पैकी १ हजार धान्यकीट, २०० साड्या अक्कलकोट तालुक्यातील पूरग्रस्तांसाठी देण्यात आल्या. तहसीलदार विनायक मगर यांच्या उपस्थितीत हे किट व साड्या प्रशासनाला देण्यात आल्या.
Akkalkot Annachatra Mandal representatives handing over food kits to Solapur district officials; Hirkani Women’s Group aiding flood-hit women.

सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट: येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व न्यासाचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसाठी सुमारे ५० लाखांचे धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचे ५ हजार किट वाटपासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले.

