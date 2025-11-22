सोलापूर

Solapur : क्रूझरचा टायर फुटला, ट्रॅक्टरला धडकून भीषण अपघात; ५ भाविकांचा मृत्यू, ७ ते ८ जण जखमी

Solapur Accident : सोलापुरात देवदर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांच्या गाडीचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती.
सूरज यादव
Updated on

सोलापुरात क्रूझरचा टायर फुटून झालेल्या अपघातात पाच भाविकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. टायर फुटल्यानंतर चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि गाडी उलटली. अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून सात ते आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी सोलापुरातील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. अपघातग्रस्त गाडीतील सर्वजण उळे या गावचे असल्याची माहिती समोर येतेय.

accident
accident news
Solapur

