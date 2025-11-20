सोलापूर

'सोलापुरातील ॲड. राजेश कांबळे खून खटल्यास पुन्हा प्रारंभ'; न्यायाधीशासमोर दोन साक्षीदारांची महत्त्वाची साक्ष..

Solapur murder case: साक्षीदारांनी दिलेली ही माहिती खटल्याच्या दिशेला निर्णायक ठरू शकते, असे कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे. या प्रकरणातील आरोपींच्या भूमिकेबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी या साक्षींचे महत्त्व विशेष असल्याचे सांगितले जाते. न्यायालयात पुढील काही दिवस आणखी साक्षीदारांना बोलावले जाण्याची शक्यता आहे.
Court resumes hearing in Solapur advocate Rajesh Kamble murder case as two key witnesses record vital statements.

Court resumes hearing in Solapur advocate Rajesh Kamble murder case as two key witnesses record vital statements.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: येथील ॲड. राजेश श्रीमंत कांबळे (वय ४५, रा. ब्रह्मचैतन्यनगर, नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ, सोलापूर) यांचा खून झाला आहे. या प्रकरणी संशयित आरोपी संजय ऊर्फ बंटी महादेव खरटमल, ॲड. सुरेश चव्हाण व श्रीनिवास येलदी यांच्यावर भरलेल्या खटल्याच्या सुनावणी सुरू आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांच्यासमोर बुधवारी (ता. १९) दोन साक्षीदारांच्या महत्त्वाची साक्ष झाली.

