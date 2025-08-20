सोलापूर

Solapur Ashram School : धक्कादायक! 'साेलापुरातील आश्रमशाळेत ना किचन, ना जेवणाची सुविधा'; मुख्याध्यापक निलंबित, सापळे शाळेवर प्रशासक..

School Principal Suspended : असुविधांबद्दल समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी करत कोन्हाळी आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक सिद्धाराम हडपद यांना जागेवरच निलंबित करून आदेशाची प्रत देण्यात आली. सापळेच्या आश्रमशाळेतील गैरसोयीबद्दल शाळेवर प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.
Negligence in Solapur Ashram School: No kitchen, no meals; headmaster suspended.
Negligence in Solapur Ashram School: No kitchen, no meals; headmaster suspended.esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: ‘ना जेवणाची सुविधा, ना किचनची सोय, शिक्षण घेण्यासाठी ना इमारत, ना राहण्यासाठी वसतिगृह अशा वातावरणात मुले शिक्षण घेत असतील कसे’, ही वाक्यं आहेत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष सुहास कांदे यांची. असुविधांबद्दल समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी करत कोन्हाळी आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक सिद्धाराम हडपद यांना जागेवरच निलंबित करून आदेशाची प्रत देण्यात आली. सापळेच्या आश्रमशाळेतील गैरसोयीबद्दल शाळेवर प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

