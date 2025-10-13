Solapur Municipal Corporation: 'प्रभाग रचनेतील बदलांकडे सोलापूरकरांचे लक्ष'; महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना आज जाहीर होणार..

सोलापूर: सोलापूर महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची अंतिम प्रभाग रचना उद्या (सोमवार, ता. १३) सकाळी १० वाजता जाहीर होणार आहे, अशी माहिती आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दिली. यामुळे आता सर्वांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोगाकडे लागले आहे. अंतिम प्रभाग रचनेत कोणते बदल होणार? कोणते प्रभाग कायम राहतील? कोणत्या प्रभागामध्ये राजकीय समीकरणे बदलणार? यावर शहरातील आगामी निवडणुकीचे चित्र अवलंबून असेल..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.महापालिका संकेतस्थळ आणि कौन्सिल हॉल सभागृहाशेजारी ही अंतिम प्रभाग रचना नागरिकांना पाहता येणार आहे. महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना ३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यावर ३८ हरकती दाखल करण्यात आल्या होत्या. या हरकतींची सुनावणी १३ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. त्यानंतर २३ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान त्या संदर्भातील शिफारशी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागास पाठवल्या, तर २६ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला..शेवटच्या दिवशी शहरातील विविध प्रभागातून १६ हरकती व सूचना दाखल झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी शहरातील अनेक प्रभागांसंदर्भात मुद्देनिहाय हरकती सादर केल्या आहेत. या हरकतींमध्ये लोकसंख्येतील वाढ (९.५ लाखांवरून १२.५ लाखांपर्यंत), प्रभागातील असमतोल मतदारसंख्या, हद्दवाढ भागावरील अन्याय, राजकीय हेतूचा संशय, तसेच सिंगल वॉर्ड प्रणालीची मागणी यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. शहरातील माजी नगरसेवक प्रभाकर जामगुंडे, चंद्रकांत सोनवणे, समीर शेख, अमोल जगताप, रियाज मोमीन, मिलिंद क्षीरसागर, अंजली वलसा, नटराज कांबळे, मनीष गायकवाड आदींनी देखील आपली हरकत नोंदविली आहे. आता सर्वांचे लक्ष अंतिम प्रभाग रचनेकडे लागले आहे..सरासरी ३७ हजार ३१६ लोकसंख्येचा प्रभागएकूण प्रभागांची एकूण संख्या २६ असून चार सदस्यीय प्रभाग २४ तर तीन सदस्यीय प्रभाग २ (प्रभाग क्र. २५ व २६) आहेत. महानगरपालिका क्षेत्राची २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या ९ लाख ५१ हजार ५५८ आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या एक लाख ३८ हजार ७८, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १७ हजार ९८२ आहे. यासाठी चार सदस्यीय प्रभाग सरासरी ३७ हजार ३१६ लोकसंख्या तर तीन सदस्यीय प्रभागात सरासरी २७ हजार ९८७ लोकसंख्या धरण्यात आली आहे. महापालिकेत १०२ नगरसेवक निवडून देण्यात येणार आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .भाजपला पहिल्यांदाच मिळाली सत्तासोलापूर महापालिकेच्या स्थापनेनंतर प्रथमच २०१७ मध्ये सोलापूर महापालिकेत भाजपला सत्ता स्थापन करता आली होती. भाजपचे १०२ पैकी ४९ नगरसेवक विजयी झाले होते. २०१७ मध्ये चार सदस्यांचा एक प्रभाग होता. यात प्रत्येकी दोन जागा महिलांसाठी तर दोन जागा सर्वसाधारण, अशी रचना होती. त्यामुळे सर्वांना संधी उपलब्ध झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.