सोलापूर

Solapur Accident : सोलापूरमध्ये कार अन् ट्रकचा भीषण अपघात; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, दोघे जखमी; तुळजापूरला देवदर्शनासाठी जाताना काळाचा घाला

5 Killed on Barsi-Latur Highway : रविवारी रात्री एक कुटुंब तुळजापूरला कारने दर्शनासाठी जात होतं. त्यावेळी कारमध्ये एकूण ७ प्रवाशी होते. याचदरम्यान बार्शी-लातूर महामार्गावर त्यांचा अपघात झाला. यात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
Solapur Truck-Car Accident

Solapur Truck-Car Accident

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

सोलापूरात ट्रक आणि कारच्या भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. रविवारी रात्री बार्शी-लातूर महामार्गावर ही घटना घडली. कारमधील प्रवाशी तुळजापूरला देवदर्शनासाठी जात होते. त्यावेळी हा भीषण अपघात झाला. या अपघातातील सर्व मृत रहिवासी सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी गावाचे रहिवासी आहेत.

Loading content, please wait...
accident
Death in Car Accident
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com