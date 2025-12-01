Solapur Accident : सोलापूरमध्ये कार अन् ट्रकचा भीषण अपघात; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, दोघे जखमी; तुळजापूरला देवदर्शनासाठी जाताना काळाचा घाला

सोलापूरात ट्रक आणि कारच्या भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. रविवारी रात्री बार्शी-लातूर महामार्गावर ही घटना घडली. कारमधील प्रवाशी तुळजापूरला देवदर्शनासाठी जात होते. त्यावेळी हा भीषण अपघात झाला. या अपघातातील सर्व मृत रहिवासी सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी गावाचे रहिवासी आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री एक कुटुंब तुळजापूरला कारने दर्शनासाठी जात होतं त्यावेळी कारमध्ये एकूण ७ प्रवाशी होते. यावेळी बार्शी-लातूर महामार्गावरील जांबळबेट पुलावर मालवाहू ट्रक आणि कारची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात कारचा चुराडा झाला. तसेच ७ पैकी ५ प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातानंतर स्थानिकांनी जखमींना मदत केली. तसेच पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली..Dhule Solapur Highway : औट्रम घाट बोगदा आणि पाणीपुरवठा योजनेवरून श्रेयवाद नको; ‘सतत पाठपुराव्यानेच योजना साकार’– डॉ. भागवत कराड!.पोलिसांनी तत्काळ या ठिकाणी पोहोचत स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं. तसेच त्यांनी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी हटवली. याशिवाय अपघातात मरण पावलेल्यांचे मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. यावेळी रस्त्यावर बघ्यांची मोठी गर्दी बघायला मिळाली..Solapur News : चंपाषष्टी उत्सवातच कलह; मालवंडीत दोन गटात मारहाण; दहा जणांविरोधात गुन्हा!.दरम्यान, या अपघातातील जखमींवर बार्शीच्या खासगी रुग्णाययात उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. पांगरी पोलीस स्टेशनमध्ये या अपघाताची नोंद करण्यात आली असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. हा अपघात नेमका कसा झाला? याचा तपास सुरु असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच ट्रक चालकाचा शोध सुरु असल्याचीही माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.