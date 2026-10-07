Solapur Beedi Workers: केंद्राचा विडी कामगारांसाठी मोठा निर्णय; सोलापुरात अर्धकुशल कामगारांना प्रतिदिन वेतनान वाढ, आनंदाचे वातावरण, नेमकी किती झाली वाढ?

सोलापूर : केंद्र सरकारच्या कामगार विभागाने विडी उद्योगातील कामगारांसाठी किमान वेतन व महागाई भत्ता जाहीर केला आहे. ‘ब’ परिमंडळात समाविष्ट असलेल्या सोलापूर शहरातील अर्धकुशल विडी कामगारांना प्रतिदिन किमान ७९४ रुपये वेतन देण्याचे आदेश केंद्राच्या कामगार विभागाने दिले आहेत. केंद्राचे कामगार विभागाचे डायरेक्टर जनरल श्यामसिंग नेगी यांनी यासंदर्भातील आदेश काढले आहेत. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...केंद्र शासनाने विडी उद्योगातील कामगारांसाठी ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन परिमंडळांनुसार किमान वेतनाची रचना केली आहे. त्यानुसार सोलापूर शहराचा ‘ब’ परिमंडळात समावेश आहे. शहरातील अर्धकुशल विडी कामगारांसाठी मूळ वेतन ४९४ रुपये आणि महागाई भत्ता ३०० रुपये, असे एकूण ७९४ रुपये प्रतिदिन किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे..विडी उद्योगातील चेकर, पान वाटप करणारे, तंबाखू वाटप करणारे तसेच विडी पॅकिंग करणाऱ्या अकुशल कामगारांसाठी मूळ वेतन ४३७ रुपये व महागाई भत्ता २६७ रुपये, असे एकूण ७०४ रुपये प्रतिदिन किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे.लिपिक, हेड चेकर आणि चालक या पदांसाठी ९३३ रुपये, तर व्यवस्थापक, शाखा अधिकारी आणि लेखापरीक्षक यांच्यासाठी महागाई भत्त्यासह १,०२४ रुपये प्रतिदिन किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे..प्रतिदिन वेतन अन् एक हजार विडीचा निकषकेंद्राने प्रतिदिन मजुरीचा निकष निश्चित केला आहे. प्रत्यक्षात विडी कारखान्यांमध्ये कामगारांना प्रति हजार विडी या निकषावर वेतन दिले जाते. एका कामगाराला किमान आठ ते दहा तास काम केल्यानंतर एक हजार विडी तयार होतात. त्यामुळे प्रतिदिन मजुरीचा निकष हा हजार विडी तयार करण्याच्या कामाशी समकक्ष मानावा लागणार आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.निर्णयाचे स्वागतकेंद्राच्या कामगार विभागाने विडी कामगारांसाठी किमान वेतन जाहीर करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी प्रतिक्रिया लाल बावटा कामगार युनियनचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरसय्या आडम आणि जनरल सेक्रेटरी ॲड. एम. एच. शेख यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.