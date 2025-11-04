Solapur Politics : साेलापुरात बापूंनंतर आता मालकांचे समर्थकही आक्रमक; पक्षांतील कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाविरोधात निदर्शने..

सोलापूर : माजी आमदार दिलीप माने यांच्या पक्ष प्रवेशाविरोधात आमदार सुभाष देशमुख समर्थकांनी थेट पक्षाच्या कार्यालयासमोर धरणे धरले होते. त्यानंतर आज (सोमवारी) आमदार विजयकुमार देशमुख समर्थक कार्यकर्त्यांनीही प्रभाग पाचमधील अन्य पक्षांतील कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाविरोधात कार्यालयासमोर निदर्शने केली. याप्रसंगी शहराध्यक्षा रोहिणी तडवळकर यांना निवेदन देताना कार्यकर्त्यांची व त्यांची शाब्दिक खडाजंगीही झाली. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी कारवाया केल्याने त्यांना पक्षात प्रवेश देणे हा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्यायकारक आहे, तो तत्काळ दूर करावा, अशी शहरातील बाळेच्या प्रभाग पाचमधील अन्य पक्षांतील कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. नुकतेच मंदाकिनी तोडकरी, बिज्जू प्रधाने, बाळू तांबे यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. त्याविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले..दरम्यान, माजी आमदार दिलीप माने यांच्या पक्ष प्रवेशाच्या विरोधात आमदार सुभाष देशमुख समर्थकांनी पक्षाच्या शहर कार्यालयासमोर धरणे धरले होते. त्यानंतर पक्षाने माने यांचा प्रवेश निश्चित असल्याचे सांगितले असले, तरी ते तूर्त लांबणीवर पडले आहे. कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्यानंतरही त्या अनुषंगाने मतदारसंघात निरीक्षकांना पाठवले जाणार आहे. मात्र, अद्याप कोण येणार, हे ठरले नसल्याचे भाजपच्या दक्षिण सोलापूर तालुका पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..आंदोलनप्रसंगी राजाभाऊ आलुरे, विनय ढेपे, आनंद भंवर, शिरीष सुरवसे, रतन क्षीरसागर, माजी नगरसेविका ज्योती बमगोंडे, स्वाती आवळे, समाधान आवळे, विजय बमगुंडे, सुहास माने, सुनीता कोरे, सीमा शिंदे यांच्यासह प्रभाग क्रमांक पाचमधील कार्यकर्ते उपस्थित होते..नुकतेच पक्षात आलेल्यांनी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवेळी पक्षाविरोधात प्रचार केला. पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस व आ. विजयकुमार देशमुख यांच्याबाबत अपशब्द वापरले. रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकाला मारहाण केली गेली. तडीपार केलेल्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी प्रवेश देणे म्हणजे निष्ठावंतांचे खच्चीकरण आहे. त्यांच्या गुन्हेगारी स्वरूपाची पालकमंत्र्यांनी पोलिसांकडून माहिती घ्यावी. त्यांचा प्रवेश रद्द करावा.- राजू आलुरे, कार्यकर्ता, भाजप, सोलापूर.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...भाग पाचमधील कार्यकर्त्यांनी निवेदन दिले आहे. प्रदेशाध्यक्ष, आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे ते पाठवले जाईल. कोणालाही पक्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होतो. त्यात आपला कोणताही सहभाग नाही.- रोहिणी तडवळकर, शहराध्यक्ष, भाजप, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.