Solapur Politics: सोलापुरात भाजप-ठाकरे सेनेचा संघर्ष पेटला; राऊतांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक, आंदोलनस्थळी गोमूत्र शिंपडले

सोलापूर : खासदार संजय राऊत आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यातील शाब्दिक वादाचे पडसाद आता सोलापूरच्या रस्त्यावर उमटत आहेत. रविवारी भाजपने केलेल्या आंदोलनाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने उत्तर देत, सोमवारी राऊत यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक केला. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.याचबरोबर भाजपच्या आंदोलनस्थळी गोमूत्र शिंपडून परिसर पवित्र केल्याचा दावा करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सलग दोन दिवस रंगलेल्या या आंदोलनांमुळे सोलापुरातील भाजप-ठाकरे सेना संघर्ष अधिकच चिघळल्याचे चित्र दिसून आले..ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रताप चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिक आंदोलनस्थळी दाखल झाले. सर्वप्रथम भाजपने आंदोलन केलेल्या जागेवर गोमूत्र शिंपडण्यात आले. त्यानंतर खासदार संजय राऊत यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक करण्यात आला. ‘संजय राऊत तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’, ‘आवाज कोणाचा... शिवसेनेचा’, ‘जिंदाबाद जिंदाबाद संजय राऊत जिंदाबाद’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.सत्ताधारी पक्ष केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत, शिवसेना संपविण्याचे अनेक प्रयत्न झाले तरी पक्ष अधिक ताकदीने उभा राहील, असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.