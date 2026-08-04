सोलापूर

Solapur Politics: सोलापुरात भाजप-ठाकरे सेनेचा संघर्ष पेटला; राऊतांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक, आंदोलनस्थळी गोमूत्र शिंपडले

Solapur BJP UBT Clash Over Sanjay Raut Intensifies: संजय राऊत-जयकुमार गोरे वादाची सोलापुरात रस्त्यावर ठिणगी; ठाकरे सेनेचा दुग्धाभिषेक, गोमूत्र शिंपडून भाजप आंदोलनाला प्रत्युत्तर
Sanjay Raut Jaykumar Gore Row Escalates In Solapur BJP UBT Protest Creates Political Tension

Sanjay Raut Jaykumar Gore Row Escalates In Solapur BJP UBT Protest Creates Political Tension

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : खासदार संजय राऊत आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यातील शाब्दिक वादाचे पडसाद आता सोलापूरच्या रस्त्यावर उमटत आहेत. रविवारी भाजपने केलेल्या आंदोलनाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने उत्तर देत, सोमवारी राऊत यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक केला.

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