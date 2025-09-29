Mohol Taluka: 'मोहोळ तालुक्यातील पूर परिस्थितीचा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी घेतला आढावा'; नागरिकांशी थेट साधला संवाद

-राजकुमार शहामोहोळ : जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी रविवार ता 28 रोजी मलिकपेठ (ता. मोहोळ) येथे भेट देऊन पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. या भेटी दरम्यान त्यांनी थेट नागरिकांशी संवाद साधून, त्यांच्या अडचणी व गरजांची माहिती घेतली. प्रशासना मार्फत दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा आढावा घेऊन ती मदत वेळेत व व्यवस्थितरीत्या पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचत असल्याची खात्री करून घेतली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.पूरग्रस्त नागरिकांना प्रशासनाकडून आवश्यक ती मदत ,निवारा, अन्नधान्य, आरोग्यसेवा, स्वच्छता साहित्य तसेच इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबत नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. पूरस्थितीत प्रशासनाकडून होत असलेल्या तत्पर कार्याची प्रशंसा यावेळी नागरिकांनी केली.गावातील आरोग्य सुविधा, लसीकरण मोहीम व स्वच्छता याकडेही विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.प्रशासन नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मा. जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले..पूरग्रस्त भागात गावस्तरावर विविध सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था तसेच व्यक्तीं मार्फत अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी, वस्त्र, औषधे व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात येत आहे. हे वाटप शासकीय मदत कार्याशी समन्वय ठेवून सुसूत्र पद्धतीने पार पडावे, यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुढील प्रमाणे सूचना दिल्या. प्रत्येक गावामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे..गावस्तरावर कोणतीही संस्था / व्यक्ती मदत वाटप करत असल्यास, त्यांनी काय वाटप केले, किती प्रमाणात केले, व किती लाभार्थ्यांना मदत मिळाली याची सविस्तर माहिती संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यास कळवणे आवश्यक राहील. ग्राम महसूल अधिकारी दररोज संध्याकाळी संकलित माहिती तालुका नियंत्रण कक्ष, मोहोळ यांना अहवालाच्या स्वरूपात सादर करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सदर माहिती तहसील कार्यालयाच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुपवर देखील तात्काळ पाठविणे आवश्यक राहील. या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे. पालन करण्यात त्रुटी झाल्यास संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी यांची जबाबदारी राहील.अशीही तंबी जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.