Solapur News: 'साेलापुरात परवानगी नसताना मुख्यमंत्र्यांची आज रॅली'; भाजप पदाधिकाऱ्यांनीच नाकारला पोलिसांचा नियम..

Solapur Controversy: पोलिसांकडे आयोजकांनी परवानगी मागितली होती, पण मागील वर्षभरात आपण कोणालाही दुचाकी रॅली काढू दिलेली नाही. वाहतूक कोंडी, अपघात व त्यातून वाद होऊ नयेत म्हणून सोलापूर शहर पोलिसांनी दुचाकी रॅलीची परवानगी बंद केल्याचे सांगून पोलिसांनी या रॅलीला परवानगी नाकारली.
Chief Minister’s rally in Solapur sparks controversy as BJP leaders proceed without police permission.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सोलापूर- मुंबई विमानसेवेच्या शुभारंभासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोलापुरात येणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुचाकी रॅली काढणार असल्याचे सतीश तमशेट्टी यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टवर म्हटले आहे. पोलिसांनी मात्र रॅलीला परवानगी नाकारल्याचे सांगितले.

