Solapur Crime: चोरीच्या ३५ दुचाकी हस्तगत; आंतरजिल्हा चोरटा ताब्यात; जेलरोड पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाची कारवाई

सोलापूर: सोलापूर शहरासह राज्याच्या वेगवेगळ्या शहरांतून दुचाकींची चोरी करणाऱ्या एका आंतरराज्य चोरट्यास पोलिसांनी पकडले आहे. त्याच्याकडून एकूण १० लाख ९८ हजारांच्या ३५ दुचाकी हस्तगत केल्या आहेत. जेलरोड पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने ही कारवाई केली आहे. शंकर भारत देवकुळे (रा. वैराग रोड, ता. धाराशिव, जि. धाराशिव) असे ताब्यात घेतलेल्या चोरट्याचे नाव आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी पोलिस कॉन्स्टेबल युवराज गायकवाड, उमेश सावंत यांना एकजण दुचाकी विक्रीसाठी येणार असल्याची खबर मिळाली. त्यावरुन सीसीटीव्हीची पडताळणी केल्यावर तो दुचाकी विक्रीसाठी शनिवार पेठेतील हेवन टॉवरजवळ आल्याची खात्री झाली. त्यावरुन गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे प्रमुख सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदी पाटील यांच्या पथकाने तेथे शंकर देवकुळे यास पकडले.शंकर याच्याकडून पोलिसांनी जेलरोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरीस गेलेली एम एच १३ डी एल ५८५६ या क्रमांकाची दुचाकी जप्त केली. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केल्यावर त्याने शहरातील सदर बझार सहा, फौजदार चावडी तीन व जेलरोडच्या हद्दीतून दोन असे ११ तर पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, मुंबई, सांगली शहरातून २४ दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्या जप्त केल्या.पोलिस निरीक्षक शिवाजी राऊ, भाऊराव बिरजदार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील, सहाय्यक फौजदार एम. डी. नदाफ, शरीफ शेख, गजानन गणगिरी, हेडकॉन्स्टेबल धनाजी बाबर आदींनी ही कारवाई केली. या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत दाखल गुन्हेशंकर देवकुळे यांनी चोरी केलेल्या दुचाकींच्या प्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल आहेत. सोलापूर शहरातील जेलरोड, सदर बझार व फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यांचा यात समावेश आहे. याशिवाय राज्यातील दापोडी, भोसरी, खडक, हडपसर, सिंहगड, पिंपरी, संत तुकाराम नगर, भिवंडी, सहकार नगर आदी पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल आहेत.जप्तीच्या नावाखाली विकायचासंशयित शंकर देवकुळे हा बसने शहरांत पोहोचायचा. तेथील बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, शासकीय रुग्णालये या गर्दीच्या ठिकाणांहून दुचाकींची चोरी करायचा. त्यानंतर तो फायनान्सने जप्त केलेली दुचाकी असल्याचे सांगून लोकांना विकायचा. त्याने विकलेल्या दुचाकी संबंधितांकडून हस्तगत केल्या आहेत. दोन दुचाकींची खातरजमा करावयाची बाकी आहे. लवकरच जप्त दुचाकी संबंधित मालकांना सुपूर्द करण्यात येतील, असे पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी सांगितले.हस्तगत दुचाकींचे क्रमांकएम एच १३ डी एल ५८५६, एम एच १३ डी एफ १८४८, एम एच १३ सी वाय ०६५५, एम एच ११ सी एन २४७, एम एच १२ एम पी ६८३९, एम एच १४ के एच ८४०४, टी एन ६१ आर ०४५२, एम एच १३ सी ई २०६२, एम एच १३ सी एक्स ४६३७, एम एच १३ डी आर ६१९४, एम एच १३ सी डब्ल्यू ५७९०, एम एच १३ सी एन ७०२५, एम एच १२ एम पी ६८३९, एम एच १२ पी एस ८२३८, एम एच १२ पी यू ४०५२, एम एच १२ एस आर ०५७५, एम एच १४ एफ एफ ११३५, एम एच १४ एफ ए ९८२५, एम एच १४ जी एच १३८५, एम एच १४ एच वाय २६३४, एम एच १२ एस सी ७४३३, एम एच १४ एच बी ५४८४, एम एच ०४ के एच १९०५, एम एच १२ पी ड्ब्ल्यू२५४८, एम एच १४ एफ के १२५३, एम एच २५ ए ए ०१०७, एम एच १० सी वाय ६४१९, एम एच १४ एच एफ २०३७, एम एच१२ एस आर ५२६७