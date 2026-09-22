सोलापूर

Solapur DCC Bank Loan : ओंकार साखर कारखाना ग्रुपला दिलेल्या कर्जाची चौकशी करावी अॅड. दिपक पवार यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत मागणी

₹887 Crore Loan to Omkar Sugar Group Under Scrutiny : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ओंकार साखर कारखाना समूहाला दिलेल्या ₹८८७ कोटींच्या कर्जावर सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
Solapur DCC Bank Loan : ओंकार साखर कारखाना ग्रुपला दिलेल्या कर्जाची चौकशी करावी अॅड. दिपक पवार यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने ओंकार साखर कारखाना ग्रुपला दिलेल्या 887 कोटींच्या कर्जावरुन बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. जैनवाडी (ता.पंढरपूर) येथील वसुंधरा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष अॅड .दिपक पवार यांनी या मुद्दावर बॅंकेचे प्रशासक कुंदन भोळे यांना चांगलेच धारेवर धरले. बॅंकेने दिलेल्या या कर्जाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी अॅड. पवार यांनी केली आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ही शेतकर्यांची बॅंक आहे. शेतकर्यांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या मार्फत कर्ज वाटप करताना वार्षिक 20 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा घातली जाते. सर्वसामान्य शेतकर्यांना 20 लाखा साठी अनेक नियम आटी घातल्या जातात.

Solapur DCC Bank Loan : ओंकार साखर कारखाना ग्रुपला दिलेल्या कर्जाची चौकशी करावी अॅड. दिपक पवार यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत मागणी
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मग बाहेरुन आलेल्या एका खाजगी ओंकार शुगर ग्रुपला तब्बल 887 कोटी रुपयांचे कर्ज कसे काय वाटप केले असा सवाल उपस्थित करत, यात काही तरी काळेबेरे असा आरोप अॅड. पवार यांनी केला आहे. भरसभेत पवार यांनी आरोप केल्यानंतर सभेत काही काळ गोंधळ झाला. त्यानंतर प्रशासक कुंदन भोळे यांनी सारवासारव करत कर्ज वाटपात काही त्रुटी किंवा नियमबाह्य बाब आढळल्यास त्यात तात्काळ दुरुस्ती करुन कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले.

Solapur DCC Bank Loan : ओंकार साखर कारखाना ग्रुपला दिलेल्या कर्जाची चौकशी करावी अॅड. दिपक पवार यांची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत मागणी
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यापूर्वी जिल्हा बॅंकेने अनेक साखर कारखान्यांना कोट्यावधी रुपयांची नियमबाह्य कर्जे वाटप केली आहेत. ती अजूनही थकीत आहेत. थकीत कर्जाचे प्रकरण गाजत असतानाच पुन्हा बॅंकेने एका खासगी साखर उद्योगाला कर्ज दिल्याचा मुद्दा पुढे आल्याने शेतकर्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

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