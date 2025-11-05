माेठी बातमी! साेलापूर ‘डीसीसी’त ७० टक्के स्थानिकांना संधी; नोकर भरतीसाठी सहकार विभाग राबविणार ऑनलाइन प्रक्रिया

-प्रमोद बोडकेसोलापूर: राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया निर्विवाद व पारदर्शक होण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने तीन कंपन्यांची निवड केली आहे. ऑनलाइन पध्दतीनेच ही भरती होणार असून या भरतीत त्या जिल्हा बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिकांना ७० टक्के तर बाहेरच्या जिल्ह्यातील उमेदवारांना ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णयही राज्याच्या सहकार विभागाचे अपर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील यांनी दिला आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.जिल्हा बँकांची नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे होण्यासाठी यापुढे इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकीग पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस-आयओएन) व एमकेसीएल महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशन लि.(टीसीएस-आयओएन) या तीन संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हा बँकांनी त्यांची नोकरभरती प्रक्रिया राबविताना यापैकी कोणत्याही एका संस्थेमार्फत ऑनलाइन पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. बँकेने नोकरभरतीसाठी निवड केलेल्या संस्थेस नोकरभरतीचे काम अन्य संस्थेस प्राधिकृत करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे..जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र त्या-त्या जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहे. या बँकांचे सर्व सभासद त्या जिल्ह्यातील असतात. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास असे कर्मचारी बँकेचे ग्राहक सभासद ठेवीदार यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील. त्यादृष्टीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (अधिवास प्रमाणपत्र) असलेल्या उमेदवारांना ७० टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात. उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असणार आहेत. जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येणार आहेत..सात संस्थांची तालिका रद्दजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोकरभरती पूर्वी केवळ संगणकीय ऑनलाइन पध्दतीने करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी ७ संस्थांची तालिका / पॅनल तयार केले आहे. या पद्धतीने होणाऱ्या भरतीबाबत लोकप्रतिनिधी, उमेदवार व नागरिकांकडून अनेक तक्रारी सहकार विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधकांनी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव विचारात घेऊन सहकार आयुक्त व निबंधकांनी केलेली तालिका रद्द करून जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीसाठी तीन कंपन्यांची निवड केली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...सोलापूर डीसीसीमध्ये निम्म्या जागा रिक्तसोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी साधारणता १५०० ते १६०० मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. सध्या बँकेत ८०० च्या दरम्यान कर्मचारी कार्यरत आहेत. जिल्हा बँकेच्या प्रशासनात जवळपास निम्म्या जागा रिक्त आहेत. जिल्हा बँकेच्या प्रशासनात क्लर्कची मोठी उणीव आहे. या बँकेवर २०१८ पासून प्रशासक आहेत. नोकरभरतीचा विषय धोरणात्मक असल्याने गरजेच्या परंतु किचकट विषयावर कोणीही बोलत नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरच जिल्हा बँकेचा प्रशासकीय गाडा चालविला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.