सोलापूर

Solapur News:'साेलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तत्परतेने मलिकपेठकरांचे डोळे पाणावले'; सीना नदीच्या महापुराने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवला

Seena River Floods Hit Malikpeth: जनावरांसाठी केवळ तीन टन चारा पुरेसा नसल्यामुळे मोहोळ बाजार समितीचे माजी सभापती नागेश साठे यांनी पाच टन चाऱ्याची गरज असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन ऐवजी पाच टन चाऱ्याची मागणी पुन्हा केली.
Solapur district administration provides relief to Malikpeth residents as Seena river floods devastate farmlands.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नरखेड: सीना नदीला आलेल्या महापुराने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवला. यामुळे शेतकरी भयभीत झाला आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी पूरग्रस्तांच्या अन्न, पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याची त्वरित व्यवस्था करण्याची सूचना केली. त्यामुळे भयभीत झालेल्या मलिकपेठ येथील शेतकऱ्यांचे डोळे आशावादाने पाणावले.

rain
Farmer
district
River
rain damage crops
rainy session
Solapur

