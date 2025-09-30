Solapur News:'साेलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तत्परतेने मलिकपेठकरांचे डोळे पाणावले'; सीना नदीच्या महापुराने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवला

नरखेड: सीना नदीला आलेल्या महापुराने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवला. यामुळे शेतकरी भयभीत झाला आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी पूरग्रस्तांच्या अन्न, पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याची त्वरित व्यवस्था करण्याची सूचना केली. त्यामुळे भयभीत झालेल्या मलिकपेठ येथील शेतकऱ्यांचे डोळे आशावादाने पाणावले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.मलिकपेठ (ता. मोहोळ) परिसरात जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी पाहणीसाठी रविवारी सायंकाळी आले होते. यावेळी ग्रामस्थांनी महापुराने झालेल्या नुकसानीची कैफियत त्यांच्यासमोर मांडली. सीना नदीला आलेल्या दुसऱ्या वेळच्या महापुराचा व पूरग्रस्तांचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी सर्व विभागांना त्वरित फोन करून सक्त सूचना दिल्या..जनावरांसाठी केवळ तीन टन चारा पुरेसा नसल्यामुळे मोहोळ बाजार समितीचे माजी सभापती नागेश साठे यांनी पाच टन चाऱ्याची गरज असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन ऐवजी पाच टन चाऱ्याची मागणी पुन्हा केली. पूरग्रस्तांना रेशन दुकानातून प्रत्येकी वीस किलो धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांचा अन्नाचा व जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.\rयावेळी तहसीलदार सचिन मुळीक, नायब तहसीलदार श्री. भोसले, मोहोळ बाजार समितीचे माजी सभापती नागेश साठे, सरपंच गणेश जगताप व पूरग्रस्त ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.