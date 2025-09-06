Solapur News: 'साेलापूर शहर विकास आराखडा सप्टेंबरअखेर होणार अंतिम'; समितीच्या अहवालाबाबत महापालिकेकडून गुप्तता

सोलापूर: शहर विकासाच्या २०२३-४३ आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. २०१७ पासून प्रलंबित असलेला हा आराखडा अखेर अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. आराखड्यातील ९२१ आरक्षणांवर शिक्कामोर्तब होणार की, नागरिकांच्या सूचना, आक्षेप व मागण्यांचा समावेश करून तो निश्चित करण्यात येणार आहे, याची स्पष्टता सप्टेंबर महिन्याअखेरपर्यंत होणार आहे..माेठी बातमी! 'शाळांना २० टक्के टप्पा अनुदानासाठी २० अटी'; प्रस्ताव ऑफलाइन अन् आदेश मिळणार ऑनलाइन, अटी पूर्ततेची होणार खातरजमा.महापालिकेकडून प्रारूप विकास आराखडा डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामध्ये १७ प्रकारची ९२१ आरक्षणे निश्चित करण्यात आली होती. या आरक्षणांवर हरकतींसाठी १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत ३ हजार २०० हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या. या आराखड्यामध्ये अनेक ठिकाणी जुनेच आरक्षण पुन्हा कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यातील ६२५ आरक्षणे ही खासगी जागांवर होती..त्यामुळे ४० वर्षांपासून त्या जागा ना महापालिकेने विकसित केल्या, ना संबंधित जागामालकांना त्या विकसित करता आल्या. त्यामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणांवर नागरिकांचा रोष दिसून आला होता. खेळांचे मैदान, चिल्ड्रन पार्क, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, गृहनिर्माण, औद्योगिक क्षेत्रे, हरित पट्टा व पर्यावरणीय संतुलन बाबींना प्राधान्य दिल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे विकसित न होणाऱ्या जागांमुळे शहराचा विकास रखडल्याचेच स्पष्ट होत आहे. आगामी २० वर्षांतील लोकसंख्या वाढ आणि शहर विस्तार लक्षात घेऊन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नागरिकांनी नोंदविलेल्या हरकतींवर चार सदस्यीय समितीच्यावतीने एप्रिल व मे महिन्यांमध्ये सुनावणी घेण्यात आली. या समितीच्या सुनावणीचा अहवाल महापालिकेला ऑगस्ट महिन्यात प्राप्त झाला..Solapur Accident: 'माळशिरस येथे कारची दुचाकीला धडक; पाचवर्षीय बालकाचा मृत्यू', जाेराची धडकेत बालक उंच उडून रस्त्यावर पडलं अन्.. .\rया अहवालातील सूचनांचा समावेश करून दोन महिन्यात अंतिम विकास आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. सप्टेंबरअखेर याला दोन महिने पूर्ण होतात. त्यामुळे शहर विकासाच्या २०२३-४३ आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने निश्चित केलेल्या ९२१ आरक्षणांवर शिक्कामोर्तब होणार की, नागरिकांच्या सूचना, आक्षेप व मागण्यांचा समावेश करून तो निश्चित करण्यात येणार, याची स्पष्टता सप्टेंबर महिन्याअखेरपर्यंत येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.