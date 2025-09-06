सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर शहर विकास आराखडा सप्टेंबरअखेर होणार अंतिम'; समितीच्या अहवालाबाबत महापालिकेकडून गुप्तता

Solapur DP report secrecy raises questions in city: महापालिकेकडून प्रारूप विकास आराखडा डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामध्ये १७ प्रकारची ९२१ आरक्षणे निश्चित करण्यात आली होती. या आरक्षणांवर हरकतींसाठी १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
Solapur city development plan to be finalized by September; Municipal corporation maintains secrecy over committee report.

Solapur city development plan to be finalized by September; Municipal corporation maintains secrecy over committee report.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: शहर विकासाच्या २०२३-४३ आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. २०१७ पासून प्रलंबित असलेला हा आराखडा अखेर अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. आराखड्यातील ९२१ आरक्षणांवर शिक्कामोर्तब होणार की, नागरिकांच्या सूचना, आक्षेप व मागण्यांचा समावेश करून तो निश्चित करण्यात येणार आहे, याची स्पष्टता सप्टेंबर महिन्याअखेरपर्यंत होणार आहे.

Loading content, please wait...
Municipal Corporation
Development Plan
district
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com