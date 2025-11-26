'ट्रॅव्हल्स-पिकअपचा भीषण अपघात'; एक ठार, दोघे बेशुद्ध, दहा जखमी; साेलापूर जिल्ह्यातील घटना, जखमी बार्शी तालुक्यातील..

सोलापूर : वैराग ते पाकणी या रोडने पिकअपमधून १३ जण जात होते. त्यावेळी सावळेश्वरजवळील पठाण बाबा दर्ग्याजवळ पिकअपला भरधाव ट्रॅव्हल्सने जोरात धडक दिली. त्यात तिघे बेशुद्ध तर दहाजण जखमी झाले होते. त्यातील वत्सला नारायण चवरे (वय ७०) या जखमी महिलेचा मृत्यू झाल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे..मंगळवारी (ता. २५) सकाळी साडेआठच्या सुमारास हा अपघात झाला. ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत पिकअप रोडलगतच्या खड्ड्यात गेले. त्यात जखमी झालेले सगळेजण बार्शी तालुक्यातील डोराळे येथील आहेत. त्यात लोचना नामदेव चवरे (वय ८०), वत्सला नारायण चवरे (वय ७०), शहाजी नारायण चवरे (वय ५०), परमेश्वर नामदेव चवरे (वय ५५), मैना अण्णा नाळे (वय ५०), रामहरी नामदेव चवरे (वय ६३), कौशल्या मदने (वय ४५), .शंकुतला भगवान चवरे (वय ६०), मोहन कृष्णा चोरमले (वय ६०), कौशल्या शहाजी चवरे (वय ४५) व ज्ञानेश्वर भगवान चवरे (वय ५२), ऊर्मिला चंद्रकांत धायगुडे (वय ४०) व अश्विनी देविदास सलगर (वय ४५) या १३ जणांचा समावेश आहे. त्यातील लोचना, वत्सला व शहाजी चवरे हे तिघे जागेवर बेशुद्ध पडले होते. त्यांना तातडीने सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यातील एक महिलेचा मृत्यू झाला असून बाकीच्यांवर उपचार सुरू असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.