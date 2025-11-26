सोलापूर

'ट्रॅव्हल्स-पिकअपचा भीषण अपघात'; एक ठार, दोघे बेशुद्ध, दहा जखमी; साेलापूर जिल्ह्यातील घटना, जखमी बार्शी तालुक्यातील..

Tragic Solapur Road Accident: अपघात एवढा भीषण होता की दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. धडक झाल्यानंतर घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ मदतकार्याला धाव घेत जखमींना बाहेर काढले. त्यांना त्वरित उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले.
Solapur District Accident: One Fatality and Multiple Injuries in Travels–Pickup Crash

सोलापूर : वैराग ते पाकणी या रोडने पिकअपमधून १३ जण जात होते. त्यावेळी सावळेश्वरजवळील पठाण बाबा दर्ग्याजवळ पिकअपला भरधाव ट्रॅव्हल्सने जोरात धडक दिली. त्यात तिघे बेशुद्ध तर दहाजण जखमी झाले होते. त्यातील वत्सला नारायण चवरे (वय ७०) या जखमी महिलेचा मृत्यू झाल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे.

