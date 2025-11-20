Divyang School:'साेलापूर जिल्ह्यातील १८ अपंग शाळांची मान्यता रद्द'; ‘दिव्यांग कल्याण’ची कारवाई, 'या' शाळांची मान्यता रद्द..

सोलापूर: सेवाभावी सामाजिक संस्थेकडून चालविण्यात येत असलेल्या अपंग शाळेच्या मान्यतेचे नूतनीकरण न करणे चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य दिव्यांग कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी जिल्ह्यातील १७ विनाअनुदानित तर एका अनुदानित अपंग शाळांची मान्यता रद्द केली आहे. या कारवाईमुळे शाळा व्यवस्थापनात खळबळ उडाली आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...राज्य दिव्यांग कल्याण विभागाकडून दिव्यांग मुलांकरिता सेवाभावी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शाळांना अनुदान देण्यात येते. मात्र सोलापूर जिल्ह्यातील १८ शाळांनी विहित मुदतीत शाळा मान्यतेचे नूतनीकरण न केल्याने या शाळा आता अनोंदणीकृत म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांना आता शासकीय अनुदान मिळणे बंद होणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण अधिकारी मनोज राऊत यांनी दिली..पथकच आले नाहीबुधवारी दिव्यांग कल्याण विभागाचे पथक सोलापुरात येणार होते. प्रशासनाकडून तयारीही केली होती. मात्र दिव्यांग आयुक्तांचीच बदली झाल्याने तपासणी पथकाचा दौरा स्थगित केल्याची माहिती देण्यात आली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...या शाळांची मान्यता रद्दअभिनव मूकबधिर विद्यालय, माळशिरस व अंध निवासी शाळा, पंढरपूर या दोन शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. श्रीमंत सिंथियासाहेब अपंग मूकबधिर केंद्रीय विद्यालय, चिखली, भगवानदादा मतिमंद निवासी शाळा, वैराग, आनंदराव देवकते मतिमंद निवासी विद्यालय, राजूर, मतिमंद निवासी शाळा, डिकसळ, प्रणिती मातिमंद निवासी शाळा, तळेहिपरगे, स्वामी समर्थ मतिमंद निवासी शाळा, आगळगाव, सोजर मतिमंद शाळा, सीना दारफळ, सोजर मतिमंद निवासी शाळा, बार्शी, ज्ञानप्रबोधनी मतिमंद निवासी शाळा, कोर्टी, संत मेहरलाल बाबा निवासी मतिमंद शाळा, मालवंडी, माधवरावजी सिंथियासाहेब अपंग मूकबधिर केंद्रीय विद्यालय, चिखली, भगवानदादा मतिमंद निवासी शाळा, राजूर, मतिमंद निवासी शाळा, डिकसळ, प्रणिती मतिमंद निवासी शाळा, तळेहिपरगे या विना अनुदानित शाळांची मान्यता रद्द केली आहे. यात पंढरपूर येथील शाळेकडून प्रस्ताव आता सादर करण्यात येत असल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.