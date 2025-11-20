सोलापूर

Divyang School:'साेलापूर जिल्ह्यातील १८ अपंग शाळांची मान्यता रद्द'; ‘दिव्यांग कल्याण’ची कारवाई, 'या' शाळांची मान्यता रद्द..

Major Action in Solapur: मान्यता रद्द झाल्यामुळे संबंधित शाळांचे पुढील व्यवहार थांबवण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना इतर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पालकांनी घबराट न करता शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Disability Welfare Department officials during inspection before cancelling recognition of 18 special schools in Solapur district.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सेवाभावी सामाजिक संस्थेकडून चालविण्यात येत असलेल्या अपंग शाळेच्या मान्यतेचे नूतनीकरण न करणे चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य दिव्यांग कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी जिल्ह्यातील १७ विनाअनुदानित तर एका अनुदानित अपंग शाळांची मान्यता रद्द केली आहे. या कारवाईमुळे शाळा व्यवस्थापनात खळबळ उडाली आहे.

Disability rights in India

