Solapur DCC Bank Election : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपप्रणित सहकार विकास पॅनलने दणदणीत विजय मिळवला आहे. बँकेच्या १९ पैकी १८ जागांवर या पॅनलचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर माळशिरस विकास सोसायटी मतदारसंघातून अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील यांनी विजय मिळवत मोहिते-पाटील गटाचा गड राखला. भाजपप्रणित सहकार विकास पॅनलला मोहिते-पाटील यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी सहकार पॅनलने आव्हान दिले होते..या निवडणुकीत बँक व पतसंस्था मतदारसंघातील लढत सर्वाधिक चर्चेत राहिली. या मतदारसंघातून भाजपप्रणित पॅनलचे मनीष देशमुख आणि शिवसेना शिंदे गटाचे अमोल शिंदे यांच्यात थेट लढत झाली. यात मनीष देशमुख यांनी अमोल शिंदे यांचा २८ मतांनी पराभव केला..दरम्यान, निवडणुकीपूर्वीच भाजपप्रणित सहकार विकास पॅनलचे १० उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत आणखी आठ जागांवर विजय मिळवत या पॅनलने बँकेवरील वर्चस्व सिद्ध केले..Solapur DCC Bank Election : सोलापूर जिल्हा बँक निवडणूक, माळशिरसमधून मोहिते पाटील गटाने खाते उघडले; अर्जुनसिंह मोहिते पाटील विजयी.विजयी उमेदवारांची यादीभाजपप्रणित सहकार विकास पॅनलचे बिनविरोध विजयी उमेदवार1. राजेंद्र राऊत – बार्शी विकास सोसायटी2. प्रशांत परिचारक – पंढरपूर विकास सोसायटी3. विक्रांत (बाळराजे) पाटील – मोहोळ विकास सोसायटी4. सिद्धेश्वर आवताडे – मंगळवेढा विकास सोसायटी5. यशराज शिंदे – माढा विकास सोसायटी6. श्रीदीप हसापुरे – दक्षिण सोलापूर विकास सोसायटी7. पृथ्वीराज माने – उत्तर सोलापूर विकास सोसायटी8. शंभूराजे जगताप – करमाळा विकास सोसायटी9. सचिन कल्याणशेट्टी – अक्कलकोट विकास सोसायटी10. अजिंक्यराणा पाटील – इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग.भाजपप्रणित सहकार विकास पॅनलचे निवडणुकीत विजयी उमेदवार1. बाबासाहेब देशमुख – सांगोला विकास सोसायटी2. अर्चना घाडगे – महिला मतदारसंघ3. शामल बागल – महिला मतदारसंघ4. राजेंद्र बंदीछोडे – विमुक्त जाती व भटक्या जमाती5. रणजितसिंह शिंदे – कृषी व प्रक्रिया6. मनीष देशमुख – बँक व पतसंस्था7. सूर्यादित्य साळुंखे – दुग्ध विकास8. महादेव कांबळे – अनुसूचित जातीस्वाभिमानी शेतकरी सहकार पॅनलचे विजयी उमेदवारअर्जुनसिंह मोहिते-पाटील – माळशिरस विकास सोसायटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.