माेठी बातमी! 'साेलापूर जिल्ह्यातील ८३७ गावांना अतिवृष्टीचा फटका'; नेमकी काेणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई?

Heavy Rain Damages Agriculture in Solapur: अप्पर मंद्रूप, अक्कलकोट, मोहोळ, उत्तर सोलापूर, माढा, करमाळा, सांगोला या तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजात नमूद आहे. दरम्यान, नुकसान झालेले क्षेत्र वाढू शकते, असेही कृषी विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत.
सोलापूर: अतिवृष्टी व महापुरामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील चार लाख ३९ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या चार लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत ६० टक्के बाधित क्षेत्राचे पंचनामे झाले असून कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यातील ८३७ गावांमधील शेतीचे नुकसान झाल्याची माहिती शासनाला कळविण्यात आली आहे. बाधितांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

