माेठी बातमी! 'साेलापूर जिल्ह्यातील ८३७ गावांना अतिवृष्टीचा फटका'; नेमकी काेणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई?

सोलापूर: अतिवृष्टी व महापुरामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील चार लाख ३९ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या चार लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत ६० टक्के बाधित क्षेत्राचे पंचनामे झाले असून कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यातील ८३७ गावांमधील शेतीचे नुकसान झाल्याची माहिती शासनाला कळविण्यात आली आहे. बाधितांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील २ लाख ५१ हजार २५६ हेक्टरवरील जिरायती क्षेत्राचे तर एक लाख आठ हजार ८८ हेक्टर बागायती आणि ३८ हजार ८९० हेक्टरवरील फळपिकांचेही नुकसान झाले आहे. त्यात तूर, उडीद, सोयाबीन, कापूस, मका, ऊस, भाजीपाला, कांदा, पेरू, केळी, झेंडू, बाजरी, कडवळ, टोमॅटो, काकडी, शेवंती, मोगरा, डाळिंब, द्राक्ष, भुईमूग, शेवगा सूर्यफूल अशा पिकांचा समावेश आहे. अप्पर मंद्रूप, अक्कलकोट, मोहोळ, उत्तर सोलापूर, माढा, करमाळा, सांगोला या तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजात नमूद आहे. दरम्यान, नुकसान झालेले क्षेत्र वाढू शकते, असेही कृषी विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत.

प्राथमिक अंदाजानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील तीन लाख ९८ हजारांहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत ६० टक्क्यांपर्यंत पंचनामे पूर्ण झाले असून काही दिवसांत उर्वरित पंचनामे पूर्ण होतील. शासनाच्या आदेशानुसार पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यावर अंतिम अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाईल.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.

तालुकानिहाय नुकसान अन् बाधित गावे
तालुका बाधित गावे नुकसानग्रस्त शेतकरी
दक्षिण सोलापूर २८ १८,५००
अप्पर मंद्रूप ११ ४,०००
उत्तर सोलापूर १६ २३,१९१
बार्शी १३८ ८८,२७३
अक्कलकोट ११८ ४३,४९२
मोहोळ ४७ ४०२७३
माढा १०७ ८६,८१४
करमाळा १०२ ५१,३०५
पंढरपूर ४६ ११,२८८
सांगोला ५५ २१,४५३
माळशिरस ८८ २२,५६७
मंगळवेढा ८१ २७,१२७
एकूण ८३७ ४,३९,०३२

ड्रोनद्वारे अशक्य, सरसकट पंचनामे
बाधित शेतकरी कोण, त्यांचा सर्व्हे तथा गट नंबर काय याची माहिती ड्रोनद्वारे पंचनामे केल्यावर समजत नाही. त्यामुळे आता शेतात पाणी असल्याने पंचनामे करताना अतिवृष्टी व पूरग्रस्त गावांमधील (मंडले) नुकसानीचे पंचनामे सरसकट केले जात आहेत. त्यासाठी बाधित पिकामध्ये उभारून फोटो काढण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. पंचनामे अंतिम झाल्यावर बाधित शेतकऱ्यांना केवळ आधारकार्ड व बॅंक पासबूक द्यावे लागणार आहे.