संतापजनक घटना ! 'टेंभुर्णीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार'; साेलापुर जिल्ह्यात खळबळ, व्हिडिओ काढून मारहाण अन्..

Minor Girl Assaulted in Tembhurni: मे २०२५ ते ७ नोव्हेंबर २०२५ या दरम्यान संशयित आरोपी निखिल सुधीर लांडगे (रा.दहिवली ता. माढा) याने पीडितेचा पाठलाग करून पीडिता अल्पवयीन असल्याचे माहीत असताना ही तिच्यावर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केला.
टेंभुर्णी : एका अल्पवयीन मागासवर्गीय निर्भयावर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केला. त्याचा व्हिडिओ काढून मारहाण, विनयभंग केल्या प्रकरणी पाच जणांविरोधात टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात पोक्सो व ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मे २०२५ ते ७ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत ही घटना घडली आहे.

