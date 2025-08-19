Solapur News:'सोलापुरातील प्रधानमंत्री पीकविम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ'; मुदतवाढीनंतरही केवळ तीन लाख २९ हजार २५६ अर्ज

सोलापूर : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत खरीप पीकविम्यासाठी १४ दिवसांची मुदतवाढ देऊनही जिल्ह्यातून एकूण तीन लाख २९ हजार २५६ अर्ज आले आहेत. गतवर्षाच्या तुलनेत याची टक्केवारी केवळ ४४.६० इतकी आहे. राज्य सरकारने यंदा योजनेत केलेले बदल, प्रशासनाने अधिसूचित पिकांचा घातलेला घोळ आणि ॲग्रिस्टॅकचा अभाव यामुळे चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरणे टाळले आहे. .Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.यंदा एक जुलैपासून खरीप पीकविम्यासाठी अर्ज भरण्यास सुरवात झाली. मात्र, यंदा राज्य सरकारने योजनेच्या निकषात केलेले मोठे बदल, शेतात असलेल्या पिकाऐवजी अधिसूचित केलेले अन्य पीक व ॲग्रिस्टॅकचे बंधन यासह पीकविम्याचा हप्ता भरूनही न मिळणारी नुकसान भरपाई यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र मुदतीअंती ३० जुलै रोजी स्पष्ट झाले. .राज्यभरातील ही स्थिती पाहून राज्य सरकारने १४ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली खरी, पण शेतकऱ्यांनी त्यानंतरही पीकविमा भरणे टाळल्याचेच मुदतीअंती दिसून येत आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी सात लाख ३८ हजार १८३ अर्ज केले होते. मात्र, यंदा फक्त तीन लाख २९ हजार २५६ अर्ज आले आहेत. विशेष म्हणजे गतवर्षाच्या तुलनेत ५० टक्के शेतकऱ्यांनीही यासाठी अर्ज केले नाहीत..जिल्ह्यातील पीकविम्याची आकडेवारीशेतकरी संख्या १,७४,५४६कर्जदार अर्ज ६४बिगर कर्जदार अर्ज ३,२९,३२०एकूण अर्ज ३,२९,२५६संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर) २,४८,९१९.०६पीकविमा हप्ता रक्कम १८,१८,६२,२२९.MPSC Success Story: एमपीएससी परीक्षेत माेहिनी गाेळे-किर्दतची हॅट्रीक';वडिलांनी पिठाची गिरण चालवून स्वप्नांना दिलं बळ,यशाला घातली गवसणी.तालुकानिहाय पीकविमा अर्जअक्कलकोट ६५,२०३बार्शी ८७,१३४करमाळा २९,९२४माढा २९,७१८माळशिरस ४,५४८मंगळवेढा ३०,७४१मोहोळ १०,४५४पंढरपूर १,०६१सांगोला ३५,४५९उत्तर सोलापूर ५,३६६दक्षिण सोलापूर १९,७७६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.