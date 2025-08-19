सोलापूर

Solapur News:'सोलापुरातील प्रधानमंत्री पीकविम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ'; मुदतवाढीनंतरही केवळ तीन लाख २९ हजार २५६ अर्ज

Solapur Farmers Turn to PM Crop Insurance Scheme: राज्यभरातील ही स्थिती पाहून राज्य सरकारने १४ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली खरी, पण शेतकऱ्यांनी त्यानंतरही पीकविमा भरणे टाळल्याचेच मुदतीअंती दिसून येत आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी सात लाख ३८ हजार १८३ अर्ज केले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत खरीप पीकविम्यासाठी १४ दिवसांची मुदतवाढ देऊनही जिल्ह्यातून एकूण तीन लाख २९ हजार २५६ अर्ज आले आहेत. गतवर्षाच्या तुलनेत याची टक्केवारी केवळ ४४.६० इतकी आहे. राज्य सरकारने यंदा योजनेत केलेले बदल, प्रशासनाने अधिसूचित पिकांचा घातलेला घोळ आणि ॲग्रिस्टॅकचा अभाव यामुळे चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरणे टाळले आहे.

