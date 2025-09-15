Engineer Special Day: 'चांद्रयान मोहिमेत सोलापूरच्या अभियंत्याचा खारीचा वाटा'; सेमीकंडक्टर क्षेत्रात उदय खांबेटे यांचे उज्ज्वल यश

सोलापूर : येथील हरिभाई देवकरण व वालचंदचे माजी विद्यार्थी अभियंता उदय खांबेटे यांनी सेमीकंडक्टर क्षेत्रात यश मिळवत चांद्रयान मोहिमेत देखील स्वतःचा वाटा उचलला आहे. या प्रकारच्या मोहिमेत सहभागी होणारे ते सोलापूरचे पहिले अभियंता ठरले आहेत. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.उदय खांबेटे हे मुळचे सोलापूरचे रहिवासी आहेत. त्यांनी त्यांचे शिक्षण हरिभाई देवकरण प्रशालेत पूर्ण केले. तर डब्ल्यूआयटीमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले. त्यांनी पदवी अभियांत्रिकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स हा ट्रेड घेऊन ही पदवी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी पुण्यात सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातून व्हीएलएसआय डिझाईन या विषयात शिक्षण घेतले. पुणे व इंदोरमध्ये काही वर्ष खासगी नोकरी केली. नंतर सेमीकंडक्टर क्षेत्रात नंतर कार्यास सुरवात केली. डिझाईन अँड अॅप्लिकेशन स्पेसीफिक इंटिग्रेटेड सर्किटस मध्ये संशोधन केले. १६, ३२ व ६४ बीट मायक्रोप्रोसेसरच्या डिझाईनचे काम केले. त्यानंतर त्यांनी चांद्रयान मोहीम दोन, तीन व आदित्य एलएम या अवकाश मोहिमांमध्ये त्यांचे योगदान दिले. .नाईन डिजिटल ॲसीक्स ही प्रणाली रेल्वेसाठी विकसित करण्याच्या कामात त्यांनी योगदान दिले. या शिवाय त्यांनी अनेक प्रकारच्या नव संशोधनात त्यांचा वाटा उचलला आहे. ते इस्त्रो व डीआरडीओ अशा अवकाश संशोधन संस्थांमध्ये त्यांनी योगदान दिले.सध्या ते मल्डीचीप मोड्यूल व प्रोसेसरच्या नव संशोधन करत आहेत. त्यांची सहा पेक्षा अधिक शोध प्रबंध विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये प्रकाशीत झाले आहेत. सध्या ते चंदीगढच्या सेमी कंडक्टर लॅबमध्ये कार्यरत आहेत. ते व्हीएलसीआय ग्रुपमध्ये वैज्ञानिक देखील आहेत..आजकाल एआयआयटीचा जमाना आहे. सध्याच्या सरकारने आपल्याला सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिझाईन, सेमिकंडक्टर पॅकेजिंग यासारख्या वेगवेगळ्या नवीन क्षेत्रामध्ये साधारण ७६ हजार करोडाचे पॅकेज दिले आहे. मुंबई जवळ गुजरात, तेलंगणा, आसाम वेगवेगळ्या ठिकाणी सेमीकंडक्टरचे नवीन प्रकल्प चालू होत आहेत. मी कार्य करत असलेल्या सेमी कंडक्टर लॅबोरेटरीचे आधुनिकीकरण होत आहे. आजकाल सेमीकंडक्टरच्या फील्डमध्ये जे मल्टी डिसिप्लीन स्किल सेट असलेल्यांची गरज आहे. यामध्ये भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहेत. डिझाईनमध्ये फॅब्रिकेशनमध्ये, टेस्टिंग,पॅकेजिंग क्षेत्रामध्ये. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, केमिकल, सिव्हिल क्षेत्रातल्या अभियंत्यांना मोठ्या संधी आहेत. सिविलच्या मुलांनाही तसेच मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी नवीन प्रकल्प आहेत. एकूणच सगळ्या क्षेत्रातल्या मुलांना संधी आहे. हे सध्याचे सेमी कंडक्टरचे जे युनिट सुरुवात होणार आहेत आणि नवीन क्रांती होत आहे.- उदय खांबेटे, अभियंता, एससीएल, चंदीगढ.Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.उदय खांबेटे यांच्या नवसंशोधनाची क्षेत्रेडिजिटल एएसआयसी डिझाईनलो पॉवर डिझाईनडिझाईन फॉर रिलायबिलीटी अँड मॅन्यूफॅक्चरीबीलीटीपीडीके डेव्हलपमेंटस्टॅण्डर्ड सेल लायब्ररी डेव्हलपमेंट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.