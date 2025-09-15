सोलापूर

Engineer Special Day: 'चांद्रयान मोहिमेत सोलापूरच्या अभियंत्याचा खारीचा वाटा'; सेमीकंडक्टर क्षेत्रात उदय खांबेटे यांचे उज्ज्वल यश

Solapur Engineer Plays Key Role in Chandrayaan Mission: सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातून व्हीएलएसआय डिझाईन या विषयात शिक्षण घेतले. पुणे व इंदोरमध्ये काही वर्ष खासगी नोकरी केली. नंतर सेमीकंडक्टर क्षेत्रात नंतर कार्यास सुरवात केली. डिझाईन अँड अॅप्लिकेशन स्पेसीफिक इंटिग्रेटेड सर्किटस मध्ये संशोधन केले.
Solapur engineer Uday Khambete contributes significantly to Chandrayaan mission and excels in semiconductors.

सोलापूर : येथील हरिभाई देवकरण व वालचंदचे माजी विद्यार्थी अभियंता उदय खांबेटे यांनी सेमीकंडक्टर क्षेत्रात यश मिळवत चांद्रयान मोहिमेत देखील स्वतःचा वाटा उचलला आहे. या प्रकारच्या मोहिमेत सहभागी होणारे ते सोलापूरचे पहिले अभियंता ठरले आहेत.

