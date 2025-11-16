Solapur News:'कर्करोग केंद्र योजनेतून सोलापूरला वगळले'; शहरावर तीन राज्यांच्या रुग्णांचा भार; तरीही शासनाकडून दुर्लक्ष

सोलापूर: राज्य शासनाने राज्यात ९ ठिकाणी कर्करोग उपचार केंद्रे उपलब्ध केली आहेत. मात्र जिल्हयात रोज ७० ते ९० कर्करुग्ण सापडत असताना सोलापूरला या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...राज्यातील वाढती कर्करुग्णांची संख्या लक्षात घेत राज्य शासनाने एकूण नऊ एल २ प्रकारची उपचार केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये नाशिक, पुणे, अमरावती, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, नांदेड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगराचा समावेश आहे. पण सोलापुरातील वाढती रुग्णसंख्या पाहता सोलापूरचा त्यात समावेश असणे आवश्यक होते. सोलापूरवर स्थानिकसह तीन राज्याच्या रुग्णसंख्येचा भार आहे. सोलापूर हे मेडीकल हब आहे. मात्र या निर्णयाच्या वेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी भूमिका महत्त्वाची होती. पण त्यांचे मतदेखील घेतले गेले नाही, असे या निर्णयावरून स्पष्ट होते..एवढेच नव्हे तर बार्शीसारख्या तालुका केंद्रावरदेखील कर्करोग उपचारासाठी गर्दी होते. सोलापुरात विविध कर्करोग रुग्णालये आहेत. रिलायन्स सारख्या उपचार करणारे खासगी केंद्र देखील वाढती रुग्णसंख्या पाहूनच सुरु झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूरचा समावेश राज्य शासनाच्या कर्करोग उपचार केंद्राच्या यादीत करणे आवश्यक झाले आहे..राज्य शासनाने एकूण १ हजार ६९६ कोटी रुपयांची योजना आखली आहे. यामध्ये एल टू प्रकारचे उपचार केंद्र असेल. त्यामध्ये तपासणी, उपचार व संशोधन करता येईल. त्यासाठी रोगनिदान प्रयोगशाळा, समुपदेशन आदी सुविधा असतील. या योजनेसाठी महाकेअरची स्थापना करण्यात येणार आहे..का हवे कर्करोग उपचार केंद्र?रोज ७० ते ८० नव्या कर्करुग्णांचा शोधमराठवाड्यातून कर्करुग्णांचा उपचारासाठी ओघकर्नाटक व तेलंगणातील रुग्णांची वाढती संख्याशहरी व ग्रामीण भागातून वाढती रुग्णसंख्या.Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...सोलापूर हे ब्रिटिशकाळापासून पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे मेडीकल हब आहे. राज्य सरकारने राज्यभर कर्करोग उपचार केंद्रे मंजूर करून त्यातून सोलापूरला वगळले. हे आश्चर्यजनक आहे. बार्शीसारख्या कर्करोग केंद्रावर रोज कर्करोग रुग्णांची संख्या ४०-५५ आढळतात. त्यात सोलापूर शहर व इतर तालुके जोडले तर रुग्णाची संख्या खूप मोठी असेल.- डॉ. व्यंकटेश मेतन, सचिव, सोलापूर कॅन्सर सोसायटी, सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.