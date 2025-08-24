Solapur News:'सोलापुरातून प्रथमच सॅकची १३ कोटींची निर्यात'; भविष्यात चीनशी स्पर्धा अन् वाढती संधी; दहापेक्षा अधिक प्रकारची उत्पादने

सोलापूर: सोलापुरातून यंदा प्रथमच प्लास्टिकयुक्त पॅकिंग, सॅक अन् बॅगची निर्यात सुरू करण्यात आली आहे. या उत्पादनांच्या निर्यातीचा आकडा १३ कोटी ७९ लाखांवर पोचला आहे. भविष्यात या क्षेत्रातील संधी वाढण्याची चिन्हे आहेत..Ramdas Athawale: अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढा: रामदास आठवले यांचा आदेश; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षांसोबत युती हाेणार नाही.सोलापुरातून पूर्वीपासून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये टेरीटॉवेल, साखर, शाफ्ट व बल्कड्रग्ज या गोष्टींचा समावेश आहे. या आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीच्या निर्यातीच्या आकडेवारीत पहिल्यांदाच प्लास्टिकयुक्त सॅक आणि बॅगचा समावेश झाला आहे. सोलापुरातून अशा उत्पादनाची निर्यात सुरू झाली आहे. यामध्ये सोलापूरकरांनी आधी देशांतर्गत बाजारपेठ शोधली..सध्या बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे व मुंबईत सॅकची विक्री होते. त्यानंतर आता निर्यातीचा आकडा वाढू लागला आहे. प्लास्टिक सॅकमध्ये केवळ सॅक नाहीत तर अनेक प्रकारच्या पॅकिंग बॅग्जचा समावेश आहे. अंदाजे दहापेक्षा अधिक प्रकार यामध्ये आहेत..पॅकिंग मटेरिअलयाशिवाय अन्य प्रकारात मोठ्या आकाराच्या प्लास्टिक बॅगचा समावेश आहे. ज्या औद्योगिक वापरासाठी वापरात येतात. यामध्ये ओव्हन पीपीसॅक म्हणजे प्लास्टिक पोते उत्पादन महत्त्वाचे ठरते..टिकाऊ ही सोलापूरची ओळखसॅक व बॅग प्रकारात चीनची मोठी स्पर्धा आहे. चीनकडून प्रिमिअम व साधारण दर्जाच्या मालाचे मास प्रॉडक्शन घेऊन या दोन्ही प्रकारांत जागतिक बाजारात निर्यात सुरू ठेवली आहे. त्यात सोलापुरातील उद्योगांना प्रिमिअम क्वॉलिटी उत्पादनात अधिक संधी आहेत, असे मानले जाते. कारण मास प्रॉडक्शनची क्षमता नसली तरी प्रिमिअम प्रकारात निश्चित संधी आहे. कारण टिकाऊपणा व गुणवत्ता ही सोलापूरची ओळख आहे..सॅकचे वाढते महत्त्वमोबाईल हातात आल्याने पाठीवर सॅक वापर सार्वत्रिक कॉर्पोरेटकडून सॅकचा वाढता वापर ब्रॅण्ड प्रिटेंड सॅकचे वाढते महत्त्व लॅपटॉप हाताळण्याच्या सॅकची वाढती मागणी वॉटरप्रूफ सॅकची वेगळी मागणी एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुडस) क्षेत्रात समावेश झाल्याने मागणीत भर .Solapur News: साेलापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक! ‘एससी, एसटी’ लोकसंख्येचा होणार नवा उतरता क्रम; यापूर्वीचे संदर्भ कालबाह्य.आम्ही सुरवातीला निर्यात एजंटाकडून सॅक व बॅगची निर्यात करत होतो. त्यानंतर चीनच्या उत्पादनांचा अभ्यास करून थेट निर्यात करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.- अनंत झाड, बॅग निर्माते व निर्यातदार, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.