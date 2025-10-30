Solapur News:'साेलापूर शहरात दररोज हव्यात ७० प्लेटलेटस् पिशव्या'; पण एकही मिळेना; रुग्णांना उपचाराअभावी राहण्याची वेळ

सोलापूर : शहरात प्लेटलेटस् पिशव्यांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने डेंगी व कर्करुग्णांच्या नातेवाइकांची एकच धावाधाव सुरु आहे. सिंगल डोनर प्लेटलेट्सची एकही रक्त पिशवी सध्या उपलब्ध नाही. यामुळे स्थानिकसह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यातून येणाऱ्या रुग्णांना उपचाराअभावी राहण्याची वेळ आली आहे. .Bribery Action:'नगरमध्ये महावितरणचा वायरमन लाचेच्या जाळ्यात'; सौर कृषिपंप सर्वेक्षणासाठी शेतकरी मेटाकुटीला अन्...शहरात वर्षभर डेंगीचा जोर कायम असतो. या आजारात रक्तातील प्लेटलेट्सच्या पेशींची झपाट्याने संख्या कमी होते. त्यामुळे या रुग्णांसाठी कायम प्लेटलेट्सची गरज भासते. तसेच कर्करोगाचे रुग्ण, विषाणूजन्य आजार, गंभीर संसर्गाचे आजारात प्लेटलेटस् रक्तघटकांचा पुरवठा करावा लागतो. या शिवाय अचानक ताप किंवा आजारात देखील अतिरिक्त प्लेटलेटस् देण्याची शिफारस केली जाते..परराज्यातील रुग्णांचा भारकर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात उपचारासाठी रुग्ण सोलापुरात येतात. मात्र या रुग्णांची संख्या भरपूर असली तर प्रत्यक्षात रक्तदाते हे स्थानिकच असतात. तसेच दात्यांची संख्याही मर्यादित असते, यामुळे प्लेटलेट्सची गरज त्यापेक्षा जास्त रुग्ण असल्याने रक्त पेढी यंत्रणेवर मोठा भार पडतो..बाळासाठी हवे आहे प्लेटलेटस्माझ्या बाळाला रक्ताची कमतरता आहे. डॉक्टरांनी इंजेक्शन दिले व प्लेटलेट्सची मागणी रक्तपेढीत नोंदवण्यासाठी सांगितले. पण रक्ताचा तुटवडा असल्याने अडचण झाली आहे. त्यासाठी मी रक्तपेढीत भेट देऊन मागणी करत असल्याचे हिप्परगा येथील सतीश वरकंडे यांनी सांगितले.रक्तदात्यांच्या पुढाकाराची गरजसोलापूर जिल्ह्यातील सध्या एकही प्लेटलेट्सची पिशवी नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे रक्तदान करणाऱ्या दात्यांनी रक्तदान करून आरोग्य सेवेत मौलिक हातभार लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे रुग्णांवर होणाऱ्या उपचारास कुठलाही अडथळा येणार नाही..सातत्याने रुग्णालयाकडून रुग्णांचे नातेवाईक प्लेटलेटस् पिशवीची मागणी घेऊन येतात. डेंगी व कर्करोगाच्या उपचार सुरु असणाऱ्या रुग्णांसाठी आवश्यक असते. पुरेशा प्रमाणात शहरात प्लेटलेटस् उपलब्ध असणे ही गरज आहे.- डॉ. ज्योती चिडगूपकर, मायक्रोबॉयोलॉजीस्ट, सोलापूर.Solapur Onion Market: 'तीन दिवसांत बाजार समितीत ५७३ ट्रक कांदा'; साेलापूर जिल्ह्यातील कांदा खूपच कमी; आवक कमी तरीही भाव घसरलेलेच.सध्या केवळ डेंगी नव्हे तर कोणत्याही विषाणूजन्य आजारात प्लेटलेट्सची आवश्यकता भासते. आम्ही रुग्णास प्लेटलेटस् देण्याची शिफारस करतो. पण त्यांना प्लेटलेटस् मिळण्यासाठी अडचणी येतात.- डॉ. मल्लिकार्जुन तरनळ्ळी, चेअरमन, समाधान हॉस्पिटल, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.