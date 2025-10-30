सोलापूर

Solapur News:'साेलापूर शहरात दररोज हव्यात ७० प्लेटलेटस् पिशव्या'; पण एकही मिळेना; रुग्णांना उपचाराअभावी राहण्याची वेळ

Solapur’s Health Emergency: शहरात वर्षभर डेंगीचा जोर कायम असतो. या आजारात रक्तातील प्लेटलेट्सच्या पेशींची झपाट्याने संख्या कमी होते. त्यामुळे या रुग्णांसाठी कायम प्लेटलेट्सची गरज भासते. तसेच कर्करोगाचे रुग्ण, विषाणूजन्य आजार, गंभीर संसर्गाचे आजारात प्लेटलेटस् रक्तघटकांचा पुरवठा करावा लागतो.
Relatives waiting outside Solapur blood bank amid severe platelet shortage; urgent need for donors to save patients.

Relatives waiting outside Solapur blood bank amid severe platelet shortage; urgent need for donors to save patients.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शहरात प्लेटलेटस् पिशव्‍यांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने डेंगी व कर्करुग्णांच्या नातेवाइकांची एकच धावाधाव सुरु आहे. सिंगल डोनर प्लेटलेट्सची एकही रक्त पिशवी सध्‍या उपलब्ध नाही. यामुळे स्थानिकसह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्‍यातून येणाऱ्या रुग्णांना उपचाराअभावी राहण्याची वेळ आली आहे.

Loading content, please wait...
Hospital
Oxygen Shortage
platelet
district
Dengue
blood bank
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com