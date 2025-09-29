Solapur Rain Update: 'सीने नदीत दोन लाख क्युसेक पाण्याची शक्यता'; अहिल्यानगर, धाराशिव, बीड जिल्ह्यातील पावसाचा सोलापूर जिल्ह्याला मोठा फटका

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाने आज उघडीप घेतली. सीना-कोळेगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात शनिवारी रात्री व रविवारी झालेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका सोलापूर जिल्ह्यातील सीनाकाठाला आज बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यातील सीना नदीच्या महापुराच्या जखमा अजूनही ताज्या असताना उद्यापासून (ता. २९, सोमवार) सीना नदीला पुन्हा एकदा महापूर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.शनिवारी (ता. २७) रात्री सीना कोळेगाव प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील आष्टी (जि. बीड) तालुक्यात ९८.८ मिलिमीटर, अहिल्यानगर तालुक्यात ९२.९ मिलिमीटर, कर्जत (जि. अहिल्यानगर)तालुक्यात ६६.७ मिलिमीटर, जामखेड (जि. अहिल्यानगर) तालुक्यात ९१.४ मिलिमीटर, परांडा (जि. धाराशिव) तालुक्यात ३९.६ तर भूम (जि. धाराशिव) तालुक्यात ५५.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. बार्शी तालुक्यात आज ३८.३ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. हे पाणी सीना नदीत येत असल्याने उद्यापासून (ता. २९, सोमवार) महापुराचा धोका वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे..सोलापूर जिल्ह्यात रविवारी सकाळपर्यंत सरासरी २९.८ मिलिमीटर सरासरी पाऊस झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत ३६०.८ मिलिमीटर पाऊस झाला असून सरासरीच्या २०४ टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील सात महसूल मंडळात शनिवारी अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामध्ये वळसंग (ता. दक्षिण सोलापूर) : ६५.५, आगळगाव (ता. बार्शी) : ६६.०, अक्कलकोट : ६५.५, चपळगाव (ता. अक्कलकोट) : ६५.५, सांगोला : ७०.३०, शिवणे (ता. सांगोला) : ६५.५, महूद (ता. सांगोला) : ६५.५ या महसूल मंडळांचा समावेश आहे..जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद म्हणाले, सध्या सीना नदीत सोडण्यात येत असलेल्या पाण्यामध्ये उद्या टप्प्याटप्प्याने वाढ केली जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस न झाल्यास उद्या (सोमवार) सीना नदी पात्रात कव्हे (ता. माढा) येथे दीड लाख तर कोर्सेगाव (ता. अक्कलकोट) येथे नदीत १ लाख ८० हजार क्युसेकदरम्यान पाणी राहील. जिल्ह्यात पाऊस झाला तर या पाणीपातळीत वाढ होईल. हवामान विभागाने उद्या (सोमवार) सोलापूर व धाराशिवमध्ये अल्प पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी उद्या यलो अलर्ट दिला आहे. सीना नदीचे पाणी वाढेल, हे गृहित धरून नदीकाठच्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे..जिल्ह्यात सध्या एनडीआरएफच्या दोन तुकड्या ठेवल्या आहेत. या शिवाय सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, सांगली या जिल्ह्यातील पथकेही मदतीसाठी आहेत. गेल्या आठवड्यातील महापुराच्या बचाव कार्यात आर्मीची मोठी मदत झाली. आर्मीचे प्रमुख मेजर सोनू यादव यांनी व त्यांच्या पथकाने तत्परता, सकारात्मकता दाखविल्याने अतिसंवेदनशील स्थितीत अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यात आले. आर्मीची टीम आज परत पाठवून देण्यात आली आहे.- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर.लांबोटी, तिऱ्हे, वडकबाळ पुलांकडे लक्षसोलापूर ते पुणे महामार्गावरील लांबोटी (ता. मोहोळ), सोलापूर ते कोल्हापूर महामार्गावरील तिऱ्हे (ता. उत्तर सोलापूर) व सोलापूर ते विजयपूर महामार्गावरील वडकबाळ (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील पूल सीनामाईच्या महापुरात बंद करण्यात आले होते. उद्यापासून (ता. २९, सोमवार) सुरू होणाऱ्या महापुरात हे पूल बंद राहणार की सुरू राहणार? याबद्दल जिल्ह्यातील नागरिकांना कमालीची उत्सुकता लागली आहे..नदीकाठावरील नागरिकांना धास्तीसीना नदीच्या महापुराने करमाळा, माढा, मोहोळ, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील नदीकाठ उद्ध्वस्त झाला आहे. सीना कोळेगाव प्रकल्पातून नदीतून किती पाणी येणार?, बार्शीतून येणाऱ्या भोगावती नदीतून आणि परांडा तालुक्यातील चांदणी आणि खासापुरी प्रकल्पातून सीना नदीत किती पाणी येणार? याची धास्तीच नदीकाठाला लागली आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.आकडे बोलतात...सीना-कोळेगाव प्रकल्पात येत असलेले पाणीसंगोबा (करमाळा) कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा : ८० हजार क्युसेकखडकत (ता. आष्टी, जि. बीड) कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधाऱ्यातून येत असलेले पाणी : १ लाख क्युसेकटीप : संगोबा व खडकत येथील पाणी प्रकल्पात एकाचवेळी पोहचत नसून, हे दोन्ही येण्यास चार ते पाच तासांचा वेळ लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.