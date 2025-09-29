सोलापूर

Solapur Rain Update: 'सीने नदीत दोन लाख क्युसेक पाण्याची शक्यता'; अहिल्यानगर, धाराशिव, बीड जिल्ह्यातील पावसाचा सोलापूर जिल्ह्याला मोठा फटका

Heavy Rains in Ahmednagar, Dharashiv: सोलापूर जिल्ह्यात रविवारी सकाळपर्यंत सरासरी २९.८ मिलिमीटर सरासरी पाऊस झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत ३६०.८ मिलिमीटर पाऊस झाला असून सरासरीच्या २०४ टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यातील सात महसूल मंडळात शनिवारी अतिवृष्टी झाली आहे.
Sina River flood threat: Solapur district on high alert after heavy rains in Ahmednagar, Dharashiv, and Beed.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यात पावसाने आज उघडीप घेतली. सीना-कोळेगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात शनिवारी रात्री व रविवारी झालेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका सोलापूर जिल्ह्यातील सीनाकाठाला आज बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यातील सीना नदीच्या महापुराच्या जखमा अजूनही ताज्या असताना उद्यापासून (ता. २९, सोमवार) सीना नदीला पुन्हा एकदा महापूर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

