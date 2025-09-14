सोलापूर

Solapur Rain update: 'साेलापूर शहरातील रस्त्यावरुन वाहू लागल्या नद्या'; शनिवारी शहरात ३२.६ मिमी पाऊस; तीन दिवसांपासून ड्रेनेज तुंबलेलेच

32.6 mm Rainfall Floods Solapur City Roads: शहरात शनिवारी दुपारी पावसाला सुरुवात झाली. पावसामुळे अनेकांची त्रेधा उडाली. मुख्य रस्त्यांसह सखल भागात पाणी साचल्याने वाहनचालकांची मोठी गैरसोय झाली. काही ठिकाणी चारचाकी वाहने अर्धवट पाण्यात बुडाल्याचे चित्र दिसले.
Streets of Solapur resemble rivers after 32.6 mm rainfall; drainage choked for 3 days.

Streets of Solapur resemble rivers after 32.6 mm rainfall; drainage choked for 3 days.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर शहरात शनिवारी दुपारी तीन वाजता सुरू झालेल्या पावसाने सलग तिसऱ्या दिवशी दाणादाण उडविली. रस्त्यावरून नद्या वाहिल्यासारखे पाणी वाहत होते. तीन दिवसांपासून पाऊस असल्याने अनेक ठिकाणचे ड्रेनेजही तुंबले आहेत. सखल भागात गुडघ्यापर्यंत व काही ठिकाणी कमरेपर्यंत पाणी आल्याने वाहने बंद पडली. पाऊण तासांत ३२.६ मिमी पावसामुळे धावपळ उडाली. आडोशाला थांबण्यासाठी वाहन थांबवेपर्यंत चालक चिंब भिजले.

Loading content, please wait...
rain
Monsoon
district
city
rainy session
drainage water
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com