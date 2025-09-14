Solapur Rain update: 'साेलापूर शहरातील रस्त्यावरुन वाहू लागल्या नद्या'; शनिवारी शहरात ३२.६ मिमी पाऊस; तीन दिवसांपासून ड्रेनेज तुंबलेलेच

सोलापूर: सोलापूर शहरात शनिवारी दुपारी तीन वाजता सुरू झालेल्या पावसाने सलग तिसऱ्या दिवशी दाणादाण उडविली. रस्त्यावरून नद्या वाहिल्यासारखे पाणी वाहत होते. तीन दिवसांपासून पाऊस असल्याने अनेक ठिकाणचे ड्रेनेजही तुंबले आहेत. सखल भागात गुडघ्यापर्यंत व काही ठिकाणी कमरेपर्यंत पाणी आल्याने वाहने बंद पडली. पाऊण तासांत ३२.६ मिमी पावसामुळे धावपळ उडाली. आडोशाला थांबण्यासाठी वाहन थांबवेपर्यंत चालक चिंब भिजले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.शहरात शनिवारी दुपारी पावसाला सुरुवात झाली. पावसामुळे अनेकांची त्रेधा उडाली. मुख्य रस्त्यांसह सखल भागात पाणी साचल्याने वाहनचालकांची मोठी गैरसोय झाली. काही ठिकाणी चारचाकी वाहने अर्धवट पाण्यात बुडाल्याचे चित्र दिसले. मोटारसायकलस्वारांना तर जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागला. सात रस्ता, अश्विनी रुग्णालय, भारतीय विद्यापीठ रोड, विजापूर रोड, साखर पेठ, मार्केट यार्ड, समाचार चौक, स्टेशन रोड, मुरारजीपेठ आदी ठिकाणचे रस्ते जलमय झाले होते..कल्याण नगरातील २५ घरे बाधितबुधवारी आणि शनिवारी झालेल्या पावसामुळे जुळे सोलापूर भागातील कल्याणनगर मध्ये साधारण २० ते २५ घरांमध्ये पावसाचे पाणी जाऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून कल्याणनगर भागातील ही समस्या कायम आहे. जोरदार पाऊस झाल्यास या परिसरातील नागरिकांनाही रात्र जागून काढावी लागते. याबाबत महापालिका प्रशासनाला कळवून देखील गेल्या दोन दिवसांपासून या भागाकडे पालिकेचे अधिकारी फिरकले नसल्याची खंतही व्यक्त केली..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.महामार्गावर घाण पाण्यातून वाहतूकसैफूल येथील मुक्तीनगर परिसरातील ड्रेनेज तीन दिवसांपासून सततचे वाहत आहे. या सततच्या वाहत्या पाण्यामुळे सोलापूर-विजयपूर महामार्गावर प्रथमच ड्रेनेज पाण्याचे डबके तयार झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या महामार्गावर फूटभर ड्रेनेज पाणी साचत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.