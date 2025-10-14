Solapur News: 'साेलापूर शहरात दिवाळीच्या तोंडावर पाणीपुरवठा विस्कळित';वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पाणी एक दिवसाने पुढे

सोलापूऱ : सोरेगाव व पाकणी येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचा वीजपुरवठा नऊ तास खंडित राहिल्याने पाणी उपसा होऊ शकला नाही. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा एकदा एक रोटेशनसाठी एक दिवसाने पुढे जाणार आहे. पुढील आठवड्याभरासाठी विस्कळित राहणार आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पुन्हा पाणीपुरवठ्याचे नियोजन बिघडणार आहे..शहरास पाणी पुरवठा करणाऱ्या सोरेगाव जलशुद्धीकरण केंद्रास महाराष्ट्र राज्य महावितरण मंडळाकडून होणारा विद्युत पुरवठा सोमवारी पहाटे ५: ३० ते दुपारी १: १५ पर्यंत खंडित झाला होता. तर पाकणी जलशुद्धीकरण केंद्रास होणारा विद्युत पुरवठा सोमवार दुपारी १२ ते रात्री ९. ३० वाजेपर्यंत खंडित झाला होता. यामुळे टाकळी पंप हाऊसवरून आठ तास पाणी उपसा बंद राहिला. .उजनी पंप हाऊसवरून सुमारे नऊ तास पाण्याचा उपसा होऊ शकला नाही. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा १४ ऑक्टोबर पासून एक रोटेशन म्हणजेच एक दिवसाने पुढे जाणार आहे. ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर पुढील आठवडाभर शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळित राहणार आहे. योग्य त्या उपाययोजना करून ऐन दिवाळीत पाण्याची चांगली सोय करावी अशी मागणी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.