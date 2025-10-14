सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर शहरात दिवाळीच्या तोंडावर पाणीपुरवठा विस्कळित';वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पाणी एक दिवसाने पुढे

Diwali Inconvenience: उजनी पंप हाऊसवरून सुमारे नऊ तास पाण्याचा उपसा होऊ शकला नाही. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा १४ ऑक्टोबर पासून एक रोटेशन म्हणजेच एक दिवसाने पुढे जाणार आहे. ऐन दिवाळी सणाच्या तोंडावर पुढील आठवडाभर शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळित राहणार आहे.
Due to a power failure, Solapur city’s water supply has been delayed by a day, causing inconvenience to residents preparing for Diwali.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूऱ : सोरेगाव व पाकणी येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचा वीजपुरवठा नऊ तास खंडित राहिल्याने पाणी उपसा होऊ शकला नाही. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा एकदा एक रोटेशनसाठी एक दिवसाने पुढे जाणार आहे. पुढील आठवड्याभरासाठी विस्कळित राहणार आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पुन्हा पाणीपुरवठ्याचे नियोजन बिघडणार आहे.

