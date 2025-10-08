CM Relief Fund:'सोलापुरातील कारखान्यांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 15 कोटी मिळणार': मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद

-भारत नागणे पंढरपूर: राज्यातील पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांनी मदतीसाठी एक पाऊल पुढे यावे, तसेच कारखान्यांनी आपल्या नफ्यातून प्रती टन 15 रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याचे आवाहन केले आहे. लवकरच तसा शासन अध्यादेश निघण्याची शक्यता आहे. शासन निर्णय झाल्यास सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी सुमारे 15 कोटी जमा होणार आहेत. एकावेळी 15 कोटींचा सर्वाधिक निधी जिल्हातील साखर उद्योगाच्या माध्यमातून सरकारला मिळणार आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .राज्यात सर्वाधिक ऊस आणि साखर कारखाने अशी सोलापूरची ओळखी आहे. जिल्ह्यातील 37 साखर कारखान्यांचे मोठी जाळे आहे. मागील वर्षीच्या गाळप हंगाम ( 2024-2025)30 ते 32 कारखान्यांनी जवळपास 100 लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. त्यानुसार प्रती टन 5 रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व 10 रुपये पूरग्रस्तांसाठी असे एकूण 15 रुपये कपात केले जाणार आहेत. यातून सुमारे 15 कोटी रुपयांची घसघसीत रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा होणार आहे. दरम्यान सरकारच्या या निर्णायाला स्वाभीमीनी शेतकरी संघटनेसह विविध शेतकरी नेत्यांनी विरोध केला आहे..तर काही उस उत्पादक शेतकर्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे शासनाने अद्याप याबाबबत निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे प्रति 15 रुपये कपातीचा शासन अध्यादेश अजून कारखान्यांना प्राप्त झाला नाही. दरम्यान मंगळवारी (ता.8) शासनाने राज्यातील पूरग्रस्त शेतकर्यांसाठी सुमारे 31 हजार 600 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यासाठी राज्य सरकारला आर्थिक निधीची मोठी गरज भासणार आहे. यासाठी साखर कारखान्यांचा मोठा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे शासन लवकरच 15 रुपये कपातीचा आदेश काढण्याची शक्यता आहे. .शासन अध्यादेशानुसार 15 रुपये कपातीचा निर्णय झाला तर सोलापूर जिल्ह्यातील साखर उद्योगातून सर्वाधिक रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यात निधी जमा होणार आहे. याबाबत आमच्याकडे शासन अध्यादेश प्राप्त झाला नाही. अध्यादेश आल्यानंतर सर्व साखर कारखान्यांना तशा सूचना दिल्या जातील. मागील वर्षी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी जवळपास 100 लाख टन ऊसाचे गाळप केले आहे. प्रति टन 15 रुपये प्रमाणे किमान 15 कोटी रुपयांचा निधी शासनास जमा होईल असे प्रादेशिक सहसंचालक साखर प्रकाश आष्टेकर यांनी सांगितले..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.शेतकऱ्यांचा भार वाढला..साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून प्रति टन 15 रुपये कपात करण्याचे शासनाने आवाहन केले असले तरी शेवटी शेतकर्यांवरच त्याचा भार पडणार आहे. एकूण ऊस दरातूनच ही रक्कम कपात करुन सरकारला द्यावी लागणार आहे. अनेक साखर कारखान्यांवर कर्जांचा डोंगर आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एक दोन साखर कारखान्याचा अपवाद सोडला तर बहुतांश कारखान्यांवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. मग तोट्यातील साखर कारखाने प्रति टन 15 रुपयांची कपात कुठून आणि कशी करणार असा प्रश्न आहेच. त्यामुळेही रक्कम कारखान्यांच्या नफ्यातून नव्हे तर शेतकर्यांना मिळणार्या एफआरपी किंवा अंतिम उस दरातूनच कपात करुन द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे शेवटी शेतकर्यांच्यावर भार पडणार असे मत साखर तज्ञांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.