Solapur News: 'साेलापूरमध्ये सणासुदीच्या काळात अनेकांचे संसार उघड्यावर'; मदत केवळ कागदावर, २,६१९ घरांचे पंचनामे पूर्ण, मदती कधी मिळणार?

सोलापूर: सप्टेंबर महिन्याच्या सुरवातीला अतिवृष्टीमुळे शहरातील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले होते. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले. घरातील साहित्य पाण्यात वाहून गेले. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शहरातील २ हजार ६१९ घरांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. तब्बल १५ दिवसानंतर या बाधित कुटुंबांना शासनाकडून दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, मदतीची रक्कम हातात कधी येणार? याची प्रतीक्षा कायम आहे..अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सोलापूर शहरातील शेळगी भाग, विडी, घरकुल, वसंत विहार, जुना पूना नाका आदी परिसरातील तब्बल २५ नगरामध्ये पाणी शिरले. अनेक घरांमधील संसारोपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले. सण-उत्सवाच्या तोंडावर घरात भरून ठेवले अन्नधान्य भिजून गेले. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नगरातील कुटुंबीयांचे पंचनामे झाले. या पंचनाम्याला साधारणः १० दिवस उलटून गेले आहेत. या दरम्यान मुसळधार पावसाने पुन्हा यातील काही नगरे पाण्याखाली गेली. आता शासनाकडून दहा हजारांची मदत देण्यात येणार आहे. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी एकाही कुटुंबाला मदत मिळाली नाही..भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने सोलापुरात बांधलेल्या पुलामुळे पाणी रस्ता ओलांडून पलीकडे जात नाही. त्यामुळे शहरातील अनेक घरांत पावसाचे पाणी शिरत आहे. यापूर्वीही हा मुद्दा चर्चेत आला होता. यामध्ये कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, महापालिकेची एकत्रित बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल. अदिला नदी पात्रातील अतिक्रमण वाढले आहे. या नदीच्या खोलीकरणाची आवश्यकता आहे. या संदर्भात स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाईल.- जयकुमार गोरे, पालकमंत्री.सोलापूर शहरात पूर, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांची पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. ज्या कुटुंबातील संसाराचे साहित्य वाहून जाऊन संसार उघड्यावर पडला आहे. अशा कुटुंबांना शासनाकडून दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. याबाबतचा संपूर्ण अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. लवकरच संबंधित कुटुंबांच्या खात्यावरच मदत दिली जाणार आहे.- सदाशिव पडदुणे, प्रांताधिकारी.