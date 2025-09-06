सोलापूर

Solapur Airlines: 'मुंबईसाठी दिवसा २ वाजता तर पुण्यासाठी रात्री २ वाजता स्लॉट'; सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीच्या स्लॉटमुळे विमानसेवा लांबणीवर

Inconvenient Flight Slots: मुंबई विमानतळावर मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार व शनिवार या चार दिवशी दुपारी २ वाजता तर पुणे विमानतळावर पहाटे २ वाजता विमान उतरण्यास परवानगी मिळाली आहे. ही वेळ सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीची आहे.
Solapur Airlines

Solapur Airlines

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: होटगी रोड विमानतळावरून विमानसेवा सुरू झाल्यापासून सोलापूर-मुंबई विमानसेवेची चर्चा सुरू आहे. पण मुंबई व पुणे विमानतळावर गैरसोयीचे स्लॉट (विमान उतरण्याची वेळ) मिळाल्याने विमानसेवा पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई विमानतळावर मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार व शनिवार या चार दिवशी दुपारी २ वाजता तर पुणे विमानतळावर पहाटे २ वाजता विमान उतरण्यास परवानगी मिळाली आहे. ही वेळ सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीची आहे. आता मुंबई व पुणे या दोन्ही विमानतळावरील स्लॉट बदलून देण्याची मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Mumbai
Airport
district
airlines
domestic flights
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com