Solapur Airlines: 'मुंबईसाठी दिवसा २ वाजता तर पुण्यासाठी रात्री २ वाजता स्लॉट'; सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीच्या स्लॉटमुळे विमानसेवा लांबणीवर

सोलापूर: होटगी रोड विमानतळावरून विमानसेवा सुरू झाल्यापासून सोलापूर-मुंबई विमानसेवेची चर्चा सुरू आहे. पण मुंबई व पुणे विमानतळावर गैरसोयीचे स्लॉट (विमान उतरण्याची वेळ) मिळाल्याने विमानसेवा पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई विमानतळावर मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार व शनिवार या चार दिवशी दुपारी २ वाजता तर पुणे विमानतळावर पहाटे २ वाजता विमान उतरण्यास परवानगी मिळाली आहे. ही वेळ सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीची आहे. आता मुंबई व पुणे या दोन्ही विमानतळावरील स्लॉट बदलून देण्याची मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे..माेठी बातमी! 'शाळांना २० टक्के टप्पा अनुदानासाठी २० अटी'; प्रस्ताव ऑफलाइन अन् आदेश मिळणार ऑनलाइन, अटी पूर्ततेची होणार खातरजमा.सोलापूर-गोवा विमानसेवा सुरू झाल्यापासून मुंबईसाठी कधी विमानसेवा सुरू होणार याची चर्चा होती. स्टार कंपनीस सोलापूर-मुंबई विमानसेवा सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली. पण मुंबई विमानतळावर आठवड्यातील चार दिवसांसाठी स्लॉट उपलब्ध झाला आहे. पण तो सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीचा आहे. यामुळे विमानसेवा देणारी कंपनीकडून स्लॉट बदलून मिळण्याची मागणी केली आहे. राज्य शासनाने सात दिवस सेवा देण्यास परवानगी दिली आहे. प्रत्यक्षात चारच दिवस स्लॉट मिळाला आहे..दोन्ही शहरांसाठी गैरसोयीच्या वेळासोलापूर येथून मुंबईसाठी मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार व शनिवारी दुपारी १ वाजता तर मुंबईतून सोलापूरला दुपारी २ वाजता परवानगी मिळाली आहे. या दोन्ही वेळा सोलापूरहून मुंबईला व मुंबईहून सोलापूरला येणाऱ्या प्रवाशांसाठी गैरसोयीच्या आहेत. पुण्यासाठी सातही दिवसांसाठी पहाटे २ वाजताचा स्लॉट मिळाला आहे. परत सोलापूरसाठी दुपारी ३ वाजताचा स्लॉट मिळाला आहे. दोन्ही शहरात चुकीच्या वेळा मिळाल्याने प्रवाशांकडून किती प्रतिसाद मिळेल अशी शंका कंपनीने उपस्थित केली आहे. यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या वेळा बदलून मिळाल्यानंतरच सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. आता केंद्रीय मंत्र्यांकडून निर्णय कधी होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सात दिवसांची परवानगी...मुंबईसाठी शासनाने ७ दिवसांची परवानगी दिली आहे. पण प्रत्यक्षात आम्हाला चार दिवसांची परवानगी मिळाली आहे. सोमवार व रविवार हे दोन दिवस आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्याच दिवशी स्लॉट नसल्याने सेवा देता येणार नाही. इतर दिवशीच्या वेळा दुपारच्या असल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळेल का? याबद्दल शंका आहे. यामुळे शासनाकडे योग्य वेळेचे स्लॉट मिळण्याची मागणी केली आहे..Solapur Accident: 'माळशिरस येथे कारची दुचाकीला धडक; पाचवर्षीय बालकाचा मृत्यू', जाेराची धडकेत बालक उंच उडून रस्त्यावर पडलं अन्.. .मुंबईसाठी आठवड्यातून चार दिवस दुपारी २ वाजता तर पुण्यासाठी आठवड्यातील सातही दिवस पहाटे २ वाजताचा स्लॉट मिळाला आहे. पण दोन्ही विमानतळावरील वेळा या सोलापूरकरांसाठी गैरसोयीच्या आहेत. यामुळे मुंबई व पुणे याठिकाणी विमान उतरण्यासाठी सकाळी १० ते १२ तर परत सोलापूरसाठी सायंकाळी ४ ते ६ ही वेळ मिळण्याची मुख्यमंत्री व नागरी उड्डाणमंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे.- संथिना राजा, व्यवस्थापक एअर इंडिया कंपनी.