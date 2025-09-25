Solapur Flood : टिंगल लावली काय? तळवटाचे पैसेसुद्धा निघत नाहीत, पूरग्रस्त शेतकरी थेट मंत्र्यांच्या गाडीसमोरच आडवे पडले

Summaryसोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.मंत्री जयकुमार गोरे व भरत गोगावले यांनी बार्शी तालुक्यातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली.शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांच्या ताफ्यास अडवत सरकारच्या तुटपुंज्या मदतीवर संताप व्यक्त केला..मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असून मंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागाचे दौरे सुर केले आहेत. दरम्यान सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे आणि मंत्री भरत गोगावले हे आज बार्शी तालुक्यातील अतिवृष्टीची पाहणी केली. यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी भरत गोगावले यांचा ताफा अडवत सरकारच्या मदतीवर तिखट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तुटपुंजी मदत करुन शेतकऱ्यांची टिंगल लावलीय का असा सवाल करत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. .राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने पीडित शेतकऱ्यांसाठी २२१५ कोटींची मदत जाहीर केली आहे. मात्र ही तुटपूंजी मदत असून हेक्टरी ३० ते ५०००० हजारांची मदत मिळाली पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान आज बार्शी तालुक्यातील कारी गावात मंत्री गोगावले यांचा ताफा पोहोचला असता संतप्त शेतकरी संतप्त झाले. एकरी ३४०० रुपये मदत जाहीर केली आहे, मात्र यात तळवटाचे पैसे देखील निघत नाहीत. सोयाबीनला ६ हजार भाव आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांची टिंगल लावली काय मंत्री भरत गोगावले यांचा ताफा अडवत आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. काही शेतकरी गाडीला आडवे गेले. .सरकारने ५० हजार रुपये हेक्टरची घोषणा करावी, अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांनी केली. सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी शेतीचे मोठे नुकसान झाले. अनेक गावांत पुराच्या पाण्यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. बार्शी तालुक्यात सप्टेंबरमध्ये 980 मिलिमीटर पावसाची नोंद तालुक्यात झाली आहे. या सततच्या पावसामुळे तालुक्यातील सर्व नद्यांना पूर आले असून 35 गावांतील नागरिकांना या महापुराचा फटका बसला आहे. .FAQsप्र.१: शेतकऱ्यांनी संताप का व्यक्त केला?➡️ कारण सरकारने दिलेली मदत तुटपुंजी असून ती शेतीच्या झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.प्र.२: सरकारने किती मदत जाहीर केली आहे?➡️ राज्य सरकारने एकूण २२१५ कोटींची मदत जाहीर केली असून एकरी ३४०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.प्र.३: शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय आहे?➡️ हेक्टरमागे किमान ५०,००० रुपयांची मदत द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.प्र.४: घटनेदरम्यान शेतकऱ्यांनी कोणते आंदोलन केले?➡️ काही शेतकरी थेट मंत्र्यांच्या गाडीसमोर आडवे पडले आणि ताफा अडवला.प्र.५: अतिवृष्टीमुळे कोणते नुकसान झाले?➡️ शेतीचे मोठे नुकसान झाले तसेच ३५ गावांतील जनजीवन विस्कळीत झाले.प्र.६: बार्शी तालुक्यात किती पावसाची नोंद झाली?➡️ सप्टेंबर महिन्यात बार्शी तालुक्यात ९८० मिमी पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.